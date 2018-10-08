شريط الاخبار
عمداء الجامعات والكليات في مواجهة غضب المقصيين من الماستر المير السابق يعترف بمنح شهادتي إقامة لشرطيين وإدراجهما في قائمة المستفيدين الجميع معني بالعقوبات الأمريكية وليست إيران فقط! تفاصيل جديدة في قضية بوحجة والنواب تورّط الطيب بلعيز تصريحات السعودية تطمئن منتجي النفط واستقرار الأسعار عند 84 دولارا 6 ملايير دينار تكلفة طرقات الجامع الأعظم يوغرطة آيت أحمد يعلن مساندته للبرلمانية سليمة غزالي تربص الخضر للقاءي البنين ينطلق اليوم بوحجة يلمح إلى الاستقالة عمال التربية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج الترخيص للبلديات بإنشاء مؤسسات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وزير الداخلية الإيطالي في زيارة للجزائر لبحث ملفات الحراقة مقاطع الموت بالطريق السيار تحصد أرواح الجزائريين ملتقى بالتعاون مع الاتحاد الأوربي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون فتح 7 مراكز لتكوين السائقين لنيل شهادة الكفاءة المهنية بتيزي وزو الأطباء المقيمون يحتجون اليوم أمام مقر وزارة الصحة فدرالية السكك الحديدية تطالب برحيل مسيّرها هيئة دربال تُكوّن أعضاءها في دورها الرقابي في استحقاقات الرئاسة حداد ينفي علاقته بكمال البوشي 145 مليار سنتيم مداخيل صندوق الزكاة لعام 1439 تصاعد وتيرة الأزمة في البرلمان بعد مطالبة أويحيى وولد عباس برحيل بوحجة حداد يرافع لتحرير الاقتصاد من البيروقراطية ولد عباس يدعو بوحجة إلى التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان "بوحجة يمتلك شرعية دستورية لكن هناك شرعية الأمر الواقع" النفط يستقر عند 84 دولارا وسط ضغوطات أمريكية لزيادة إنتاج السعودية نسيب: "المتعاملون المحليون مدعوون لإدماج التقنيات العالمية في الري" مواطنون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع بوحجة منع وكالات الأسفار من الاستعانة بمرشدين مقيمين بالسعودية لتأطير المعتمرين الأمم المتحدة تُشيد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال الإرهابي "ميمون" يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار تآكل احتياطي الصرف الأجنبي يهوي إلى 88 مليار دولار ونفاذه آفاق 2024 الجزائر وتونس ترفعان مستوى التنسيق الثنائي الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر يوما وطنيا للحريات أطباء مختصون ضحايا مروجي مخدرات زوّروا وصفات طبية بأسمائهم بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة 73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. الجميع معني بالعقوبات الأمريكية وليست إيران فقط!

مهماه يؤكد أن فرضها سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي ويكشف:

الجميع معني بالعقوبات الأمريكية وليست إيران فقط!

  08 أكتوبر 2018 - 21:30   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجميع معني بالعقوبات الأمريكية وليست إيران فقط!

ـ ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار يسمح للمضاربين بالتحكم في الأسعار 

ـ بيع النفط الإيراني  تحت الطاولة يهوي بالأسعار تحت عتبة 80 دولارا 

ـ متوسط سعر  الخام الصحاري الجزائري سيبلغ 73 دولارا في 2019 وهو مناسب للجزائر

من المرتقب أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على صادرات النفط الإيرانية يوم 4 نوفمبر المقبل، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن تداعيات هذا القرار على الدول المنتجة والمستهلكة، حيث يرى خبراء أن هذا القرار سيجعل جميع الدول في مرمى هذه العقوبات على غرار الجزائرالتي ستكون متضررةبارتفاع أسعار البرنت إلى 100 دولار، جراء المضاربة، في الوقت الذي تسعى فيه الأوبك إلى ضمان استقرار الأسعار عند عتبة بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي يساهم في بلوغ سعر الخام الصحاري الجزائري إلى 73 دولارا في 2019.

 

أوضح الخبير الاقتصادي والنفطي مهماه بوزيان أن العقوبات على صادرات إيران راجعة إلى الغطرسة الأمريكية على المستوى الإدارة، مشيرا إلى أنالإدارةالأمريكية تقدم إعفاءات لدول أقصى أسيا على غرار الصين والهند وكوريا باعتبارها أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث قال مسؤول بالحكومة الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد تدرس استثناءات للدول التي بذلت جهودا بالفعل للحد من وارداتها من النفط الإيراني، من خلال تقديم إعفاءات لها.

وأضاف مهماه بوزيان في تصريح لـ  المحور اليومي أن السعودية لا يمكنها أن ترفع الإنتاج إلى مليوني برميل الآن، فالقدرات التشغيلية تكلفها أموالا طائلة، حيث سيكلف كل بئر 2 مليار دولار لتشغيله، الأمر الذي جعل المملكة العربية ترفض الخضوع لمطالب الرئيس الأمريكي دولاند ترامب.

وأبرز الخبير الاقتصادي والنفطي أن بقاء سعر النفط عند عتبة تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل سوف يجعل متوسط سعر الخام الصحاري الجزائري عند 73.5 دولارا للبرميل كمتوسط لهذه السنة والسنة المقبلة عند تسوية 73 دولار للبرميل، وهذه القيمة تخدم الاقتصاد الجزائري، معتبرا في الوقت ذاته أن أريحية الاقتصاد الوطني تكمن في تراوح برميل النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل.

ودعا مهماه بوزيان أعضاء أوبك إلى المحافظة على ديمومة واستقرار أسعار برميل النفط في السوق العالمية بين 70 و80 دولارا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لا يخدم الاقتصاد الوطني الآن، حيث يساهم في تشجيع المضاربين ويجعل الاشتراء ممكنا والبيع لا، وهو ما يساهم في انهيار برميل النفط إلى دون 30 دولارا للبرميل ويجعل المضاربين يتحكمون في سعر البرميل وليست السوق، مضيفا أن العواقب سوف تكون وخيمة على الاقتصاد الأمريكي وليس إيران، ولهذا فإن الصين ستواصل اشتراء النفط الإيراني بأسعار مغرية جدا.

وفيما يتعلق بتحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية للدول التي تسعى لاشتراء منظومة الدفاع الجوي الروسية  أس 400 فتتمثل في فرض عقوبات صارمة عليها، على غرار الجزائر، لكن أكد مهماه بوزيان أن تداعيات هذه العقوبات لا تؤثر بشكل كبير على الجزائر، لأن الاقتصاد الجزائري غير مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلة قرباج

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات