مهماه يؤكد أن فرضها سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي ويكشف:

الجميع معني بالعقوبات الأمريكية وليست إيران فقط!

ـ ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار يسمح للمضاربين بالتحكم في الأسعار

ـ بيع النفط الإيراني تحت الطاولة يهوي بالأسعار تحت عتبة 80 دولارا

ـ متوسط سعر الخام الصحاري الجزائري سيبلغ 73 دولارا في 2019 وهو مناسب للجزائر

من المرتقب أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على صادرات النفط الإيرانية يوم 4 نوفمبر المقبل، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن تداعيات هذا القرار على الدول المنتجة والمستهلكة، حيث يرى خبراء أن هذا القرار سيجعل جميع الدول في مرمى هذه العقوبات على غرار الجزائرالتي ستكون متضررةبارتفاع أسعار البرنت إلى 100 دولار، جراء المضاربة، في الوقت الذي تسعى فيه الأوبك إلى ضمان استقرار الأسعار عند عتبة بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي يساهم في بلوغ سعر الخام الصحاري الجزائري إلى 73 دولارا في 2019.

أوضح الخبير الاقتصادي والنفطي مهماه بوزيان أن العقوبات على صادرات إيران راجعة إلى الغطرسة الأمريكية على المستوى الإدارة، مشيرا إلى أنالإدارةالأمريكية تقدم إعفاءات لدول أقصى أسيا على غرار الصين والهند وكوريا باعتبارها أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث قال مسؤول بالحكومة الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد تدرس استثناءات للدول التي بذلت جهودا بالفعل للحد من وارداتها من النفط الإيراني، من خلال تقديم إعفاءات لها.

وأضاف مهماه بوزيان في تصريح لـ المحور اليومي أن السعودية لا يمكنها أن ترفع الإنتاج إلى مليوني برميل الآن، فالقدرات التشغيلية تكلفها أموالا طائلة، حيث سيكلف كل بئر 2 مليار دولار لتشغيله، الأمر الذي جعل المملكة العربية ترفض الخضوع لمطالب الرئيس الأمريكي دولاند ترامب.

وأبرز الخبير الاقتصادي والنفطي أن بقاء سعر النفط عند عتبة تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل سوف يجعل متوسط سعر الخام الصحاري الجزائري عند 73.5 دولارا للبرميل كمتوسط لهذه السنة والسنة المقبلة عند تسوية 73 دولار للبرميل، وهذه القيمة تخدم الاقتصاد الجزائري، معتبرا في الوقت ذاته أن أريحية الاقتصاد الوطني تكمن في تراوح برميل النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل.

ودعا مهماه بوزيان أعضاء أوبك إلى المحافظة على ديمومة واستقرار أسعار برميل النفط في السوق العالمية بين 70 و80 دولارا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لا يخدم الاقتصاد الوطني الآن، حيث يساهم في تشجيع المضاربين ويجعل الاشتراء ممكنا والبيع لا، وهو ما يساهم في انهيار برميل النفط إلى دون 30 دولارا للبرميل ويجعل المضاربين يتحكمون في سعر البرميل وليست السوق، مضيفا أن العواقب سوف تكون وخيمة على الاقتصاد الأمريكي وليس إيران، ولهذا فإن الصين ستواصل اشتراء النفط الإيراني بأسعار مغرية جدا.

وفيما يتعلق بتحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية للدول التي تسعى لاشتراء منظومة الدفاع الجوي الروسية أس 400 فتتمثل في فرض عقوبات صارمة عليها، على غرار الجزائر، لكن أكد مهماه بوزيان أن تداعيات هذه العقوبات لا تؤثر بشكل كبير على الجزائر، لأن الاقتصاد الجزائري غير مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية.