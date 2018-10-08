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بنك الجزائر يكشف آخر أرقامه 

تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3.09 بالمئة

  08 أكتوبر 2018 - 22:01   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3.09 بالمئة

تراجعت قيمةالدينارمقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3.09 بالمئة، وارتفعت بنسبة 2.94 بالمئة مقابل الأورو، في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وجوان 2018.

 

كشف بنك الجزائر عن آخر أرقامه في النشرة النقدية والمالية التي يوضح فيها تراجع قيمة الدينار مقابل العملة الأمريكية الدولار وارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 6.42 بالمئة خلال النصف الأول من 2018، وفقا لأحدث نشرة نقدية ومالية نشرها بنك الجزائر.

وأرجع بنك الجزائر تطور أسعار صرف الدينار، مقابل اليورو والدولار، في المتوسط الشهري، وخلال الأشهر الستة الأولى من 2018، إلى التطور العام لسعر صرف اليورو مقابل الدولار في الأسواق الدولية، وارتفع سعر صرف الأورو مقابل الدولار من 1.18 إلى 1.23 دولار، بزيادة قدرها 4.24 بالمئةبين ديسمبر 2017، ومارس 2018.

من جهة أخرى، انخفض اليورو مقابل الدولار بما يقارب 5.69 بالمئة، في الفترة ما بين مارس وجوان 2018، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار قليلا مقابل الدولار بنسبة 0.87 بالمئة بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، في حين انخفض مقابل الأورو بنسبة 3.04 بالمئة خلال نفس الفترة، أما بين مارس وجوان 2018، انخفض الدينار مقابل الدولار بنسبة 3.09بالمئة، وارتفع بنسبة 2.94 بالمئة مقابل اليورو، بحسب بنك الجزائر.

وأشار ذات المصدر، إلى ارتفاع الكتلة النقدية للجزائر بنسبة 6.42 بالمئة، خلال النصف الأول من عام 2018، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 حيث ارتفعت بنسبة 4.27 بالمئة، كاشفا عنارتفاع نسبة الودائع  دون ودائع المحروقات والعملة الأجنبية   بـ 6.09 بالمئة، أما ودائع المحروقات فقد استقرت في الفترة بين ديسمبر 2017 وجوان 2018، وبالنسبة للعملات الأجنبية فارتفعت بنسبة 10.42 بالمئة.

وتطرق البنك المركزي إلى المبلغ المتبقي من التمويل غير التقليدي، الذي تحصلت من خلاله خزينة الدولة على سندات من بنك الجزائر، حيث بقي في نهاية جوان 2018 مماثلا لنهاية مارس 2018، وهو 3585 مليار دينار، منها 2185 مليار دينار في الربع الأول من 2017، و1400 مليار دينار في الربع الأول من 2018.

ل.ع

 

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