عبد الوهاب زياني ..عراقيل عديدة تكبح تطوير نشاط المنتجين الصناعيين

اعتبررئيس الكنفدرالية الجزائرية للمنتجين الصناعيين و رئيس الفيديرالية الجزائرية للصناعات الغذائية عبد الوهاب زياني أن المنتوج الجزائري يغطي السوق الوطنية بنسبة عالية ويحظى بسمعة جيدة في الأسواق الإفريقية لنوعيته الرفيعة و سعره المناسب مثمنا دور الحكومة في مرافقة المنتجين وفتحها لباب الحوار معهم وإلحاحها الدائم على تنظيم نشاطهم في إطار استراتيجية تشجيع الصادرات خارج المحروقات

و في المقابل طرح زياني للقناة الاذاعية الأولى عديد العراقيل التي لا تزال رغم كل المجهودات المبذولة تكبح تطوير نشاط المنتجين الجزائريين على رأسها البيروقراطية في التسيير وغياب لامركزية القرار و قدم النصوص التشريعية التي تؤطر نشاطهم

و دعا ذات المتدخل المنتجين الجزائريين من منبر الإذاعة الوطنية إلى التشميرعن سواعدهم لتكثيف الإنتاج واكتساح السوق الوطنية و الاستفادة من قرار السلطات العمومية القاضي بفرض رسوم جديدة على السلع المستوردة حماية للمنتوج المحلي

كما شدد على ضرورة تغيير ذهنية المستهلك الجزائري بتشجيعه للمنتوج الوطني من خلال اقتناءه وهو المنتوج الذي يخضع كما قال لرقابة صارمة خاصة في مجال الصناعة الغذائية، من ناحية أخرى أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية للمنتجين الصناعيين و رئيس الفيديرالية الجزائرية للصناعات الغذائية أن أكثر من 20 حاوية سيتم نقلها غدا الأربعاء إلى نواكشط تحسبا للمشاركة في المعرض التجاري للمنتوج الوطني المرتقب تنظيمه في الـ23 من الشهر الجاري