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راوية يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في أندونيسيا

  09 أكتوبر 2018 - 14:40   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
راوية يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في أندونيسيا

سيشارك وزير المالية عبد الرحمان راوية،في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري بمدينة بالي الأندونيسية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان صادر عن الوزارة.

كما سيشارك عبد الرحمان راوية، في أشغال مجموعة الأربعة و العشرين للمسائل المالية الدولية و التنمية (مجموعة 24) وكذا في اجتماع اللجنة المالية و النقدية لصندوق النقد  الدولي.

و سيلتقي راوية على هامش أشغال الاجتماعات السنوية المسؤولين الأولين للبنك ولصندوق النقد الدوليين وكذا بمسؤولين رفيعين المستوى للمؤسسات  المالية الدولية و الجهوية المشاركين في هذا الحدث السنوي.

و أوضح بيان الوزارة أن الاجتماعات السنوية للهيئتين الدوليتين “فرصة يجتمع  أهم مسؤولون في عالم الاقتصاد والمالية لبحث ودراسة ملفات هامة تتعلق بتطوير  وتنمية الاقتصاد والظرف الاقتصادي الدولي الراهن  ومكافحة الفقر”.

كما تسمح هذه الجلسات السنوية أيضا بتقييم و تحليل الوضع الاقتصادي وبتبادل وجهات النظر حول سياسات الإصلاحات التي تم القيام بها من اجل مسايرة تحديات  البلدان الأعضاء في البنك و صندوق النقد الدوليين يضيف نفس المصدر

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