ضد ما وصفوه بـ المحاباة في التوظيف

طيارو شركة طاسيلي يحتجون أمام مقر سوناطراك بالعاصمة

شن طيارو شركة الخطوط الجوية الطاسيلي، أمس، حركة احتجاجية أمام مقر شركة سوناطراك بالعاصمة، تنديدًا بما وصفوه بالتهميش الذي يتعرضون له من قبل الشركة التي ترفض ترقيتهم، وكذا التوظيف العشوائي للطيارين من خارج الشركة، على حد تعبيرهم.

قال الأمين العام لنقابة الطيارين فتحي بوعسلة، إن نحو 20 طيارا شنوا حركة احتجاجية عفوية صبيحة أمس أمام مقر شركة سوناطراك عقب رفض المدير العام لشركة الخطوط الجوية الطاسيلي استقبالهم بالمقر الرئيس لها الواقع بالحامة في العاصمة، وأضاف أن نقابة الطيارين لم تدعُ إلى الحركة الاحتجاجية وإنما كانت عفوية، وأوضح المتحدث في تصريح لموقع TSAعربي أنها تمت مراسلة المدير العام لشركة الطاسيلي مرات عديدة من أجل فتح أبواب الحوار مع الطيارين، والتنبيه إلى عدم قانونية التوظيف العشوائي للطيارين من خارج الشركة عن طريق المحاباة، في وقت يتعرض طيارو الطاسيلي إلى التهميش، لكن الجهة الوصية ترفض كل أشكال الحوار، مردفا بأن المحتجين قرروا التصعيد عقب رفض شركة الطاسيلي للطيران إدماجهم في مناصب دائمة وترقيتهم بما يحفظ مكانة كل واحد منهم، رغم تخصيصها ميزانية ضخمة لتكوينهم، حسبهم.

كما نبه الأمين العام لنقابة الطيارين إلى خطورة انفجار الوضع داخل شركة الطاسيلي للطيران، في حال رفضت الجهات الوصية فتح أبواب الحوار مع العمال، واعتبر أن النقابة لن تكون مسؤولة عن انفلات الأمور لأنها لن تلعب دور رجل الإطفاء في المستقبل كما كانت تفعل سابقًا، نقلا عن المصدر ذاته.