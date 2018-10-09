بداية تشغيل المعبر الحدودي المدشن حديثا

20 حاوية سيتم نقلها نحو نواكشط اليوم

كشف رئيس الكنفيدرالية الجزائرية للمنتجين والصناعيين ورئيس الفيدرالية للصناعات الغذائية عبد الوهاب زياني، عن نقل 20 حاوية نحو نواكشط، اليوم، تحسبا للمشاركة في المعرض التجاري للمنتوج الجزائري، مبرزا أن البيروقراطية في التسيير وغياب لامركزية القرار وقدم النصوص التشريعية التي تؤطر نشاطهم لا تزال تكبح نشاط المنتجين الجزائريين رغم كل المجهودات المبذولة.

اعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية للمنتجين الصناعيين ورئيس الفيديراليةالجزائرية للصناعات الغذائية عبد الوهاب زياني أن المنتوج الجزائري يغطي السوق الوطنية بنسبة عالية ويحظى بسمعة جيدة في الأسواق الإفريقية لنوعيته الرفيعة وسعره المناسب، مثمنا في الوقت ذاته دور الحكومة في مرافقة المنتجين وفتحها لباب الحوار معهم وإلحاحها الدائم على تنظيم نشاطهم في إطار إستراتيجية تشجيع الصادرات خارج المحروقات، كاشفا، من جهة أخرى، أن أكثر من 20 حاوية سيتم نقلها اليوم إلى نواكشط تحسبا للمشاركة في المعرض التجاري للمنتوج الوطني المرتقب تنظيمه في الـ23 من الشهر الجاري.

في السياق ذاته، أبرزعبد الوهاب زياني، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية العديد من العراقيل التي لا تزال رغم كل المجهودات المبذولة تكبح تطوير نشاط المنتجين الجزائريين في مقدمتها البيروقراطية في التسيير وغياب لامركزية القرار، بالإضافة إلى قدم النصوص التشريعية التي تؤطر نشاطهم، ودعا في الوقت ذاته، المنتجين الجزائريين للتشمير عن سواعدهم من أجل تكثيف الإنتاج واكتساح السوق الوطنية والاستفادة من قرار السلطات العمومية القاضي بفرض رسوم جديدة على السلع المستوردة حماية للمنتوج الوطني.

كما شدد على ضرورة تغيير ذهنية المستهلك الجزائري بتشجيعه للمنتوج الوطني من خلال اقتنائه وهو المنتوجالذي يخضع كما قال لرقابة صارمة خاصة في مجال الصناعة الغذائية.