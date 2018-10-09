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يوقع اتفاقية شراكة مع ماغ أسيستانس للمساعدة الطبية

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يطلق منتوج صحتك في دارك

  09 أكتوبر 2018 - 19:53   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يطلق منتوج صحتك في دارك

يوقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي التعاضدي  فرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للتأمين على الأشخاص وماق أسيستانس للمساعدة الطبية، اليوم، على اتفاقية شراكة لمرافقة الفلاحيين في مشاريعهم.

 

تندرج هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقات المبرمة لسنة 2018 من اتفاقات شراكة، تأمين وخدمات تم توقيعها مع مختلف الفاعلين في القطاع، ويحمل هذا المنتوج الجديد حسب بيان الصندوق اسم  صحتك في دارك كما يكتسي حسب ذات المصدر، أهمية خاصة بحكم الأطراف الفاعلة به، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بصفته مروجا، التعاضدي بصفته مؤمنا وماق اسيستانس باعتباره مرافقا.

وأضاف البيان ذاته، أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعتبر مؤسسة ذات طابع تعاوني وليست فقط مؤسسة مالية تأمينية ساعية للجوارية مع العالم الفلاحي والريفي، فضلا عن مهنته الاجتماعية والمدنية بامتياز، حيث يسعى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لخلق ديناميكية واستمرارية في تطوير منتجاته، من خلال إضفاء مفهوم تأميني جديد والمتمثل في المساعدة الصحية في منتوج يحمل اسم  صحتك في دارك.

لطفي العقون

 

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