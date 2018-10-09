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قصد تثمين إكليل الجبل والخروب والصنوبر الثمري

الـ فاو تساعد الجزائر في تطوير المؤسسات الغابية

  09 أكتوبر 2018 - 19:52   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الـ فاو تساعد الجزائر في تطوير المؤسسات الغابية

وقعت المديرية العامة للغابات وهيئة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر العاصمة اتفاقية في إطار مشروع الشراكة الذي يهدف إلى تطوير المؤسسات الغابية المصغرة في الجزائر.

يتعلق الأمر بمشروع مدته سنتين (2018- 2020) يهدف لتطوير المؤسسات الغابيةالمصغرة التي تركز على ثلاثمنتوجات غابية غير خشبية وهي إكليل الجبل والخروب والصنوبر الثمري.

وتنص الاتفاقية على أن توفر الفاو المساعدة التقنية لتنفيذ هذا المشروع الذيوقع عليه بالأحرف الأولى المدير العام للغابات، علي محمودي وممثل الفاو بالجزائر، نبيل عساف.

وأشار محمودي خلال حفل التوقيع إلى أن  هذا المشروع يرتكز على هذه المنتوجات الثلاثة الأساسية لكن بمجرد الحصول على نتائج سيتم توسيعه ليشملمنتوجات أخرى. وأضاف محمودي أن المشروع سيبدأ بفحص شامل ودراسة للأنواع الثلاثة على المستوى الوطني من أجل إحصاء دقيق للإمكانات، موضحا أن هذا الأمر سيتم عن طريق تأطير تقني ودورات تكوينية تقدمها الفاو لصالح مستخدمي المديرية العامة للغابات.

أشار المنظمون إلى أن كل الفاعلين في هذا المجال من منتجين ومستغلين لهذه المادة الأولية سيشملهم المشروع. وصرح محمودي أيضا أن التعاون يستلزم دراسة للنصوص التنظيمية التي تسير هذه الشعبة من أجل تقديم تعديلات من شأنها تسهيل استغلال هذا المورد.

من جهته، أوضح ممثل الفاو بالجزائر أن المشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسات غابية مصغرة من خلال تثمين المنتوجات الغابية غير الخشبية وسيخدم مستثمراتهم بطريقةمستدامة. أما فيما يتعلق بتعزيز قدرات السكان المحليين الراغبين في استغلال الموارد والانضمام إلى المشروع، أشار المسؤول إلى تنظيم  دورات حول مبدأ مقاربة تطويرالسوق بالارتكاز على تحليل وتطوير العرض في السوق.

عبد الله . ب

 

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