قصد تثمين إكليل الجبل والخروب والصنوبر الثمري
الـ فاو تساعد الجزائر في تطوير المؤسسات الغابية
وقعت المديرية العامة للغابات وهيئة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر العاصمة اتفاقية في إطار مشروع الشراكة الذي يهدف إلى تطوير المؤسسات الغابية المصغرة في الجزائر.
يتعلق الأمر بمشروع مدته سنتين (2018- 2020) يهدف لتطوير المؤسسات الغابيةالمصغرة التي تركز على ثلاثمنتوجات غابية غير خشبية وهي إكليل الجبل والخروب والصنوبر الثمري.
وتنص الاتفاقية على أن توفر الفاو المساعدة التقنية لتنفيذ هذا المشروع الذيوقع عليه بالأحرف الأولى المدير العام للغابات، علي محمودي وممثل الفاو بالجزائر، نبيل عساف.
وأشار محمودي خلال حفل التوقيع إلى أن هذا المشروع يرتكز على هذه المنتوجات الثلاثة الأساسية لكن بمجرد الحصول على نتائج سيتم توسيعه ليشملمنتوجات أخرى. وأضاف محمودي أن المشروع سيبدأ بفحص شامل ودراسة للأنواع الثلاثة على المستوى الوطني من أجل إحصاء دقيق للإمكانات، موضحا أن هذا الأمر سيتم عن طريق تأطير تقني ودورات تكوينية تقدمها الفاو لصالح مستخدمي المديرية العامة للغابات.
أشار المنظمون إلى أن كل الفاعلين في هذا المجال من منتجين ومستغلين لهذه المادة الأولية سيشملهم المشروع. وصرح محمودي أيضا أن التعاون يستلزم دراسة للنصوص التنظيمية التي تسير هذه الشعبة من أجل تقديم تعديلات من شأنها تسهيل استغلال هذا المورد.
من جهته، أوضح ممثل الفاو بالجزائر أن المشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسات غابية مصغرة من خلال تثمين المنتوجات الغابية غير الخشبية وسيخدم مستثمراتهم بطريقةمستدامة. أما فيما يتعلق بتعزيز قدرات السكان المحليين الراغبين في استغلال الموارد والانضمام إلى المشروع، أشار المسؤول إلى تنظيم دورات حول مبدأ مقاربة تطويرالسوق بالارتكاز على تحليل وتطوير العرض في السوق.
عبد الله . ب