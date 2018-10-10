مكاتب متنقلة للبريد بالجنوب والمناطق النائية قبل نهاية 2018

قال المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني بأن مؤسسة بريد الجزائر تتضمن أزيد من 3800 مكتب بريد وما يزيد عن 25 ألف عامل يقدمون خدمات ما يفوق 22 مليون زبون، بمعدل 2.8 مليون معاملة يوميا، وكذا 21500 محطة تقدم خدمات عبر الشبكة البريدية للزبائن، كما تعرف الشبكة البريدية انتشارا واسعا في كل المدن والمناطق الحضارية والريفية تقدم من خلالها خدمات بريدية ومالية ونقدية متطورة.

رد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر لدى نزوله على برنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية، عن سؤال حول تذمر المواطنين من تعطل الخدمات وتأخرها في مكاتب البريد في الكثير من الأحيان مما تخلق طوابير وتعطل مصالح الزبائن، بالقول بأن بريد الجزائر يعمل الآن على إصلاح شبكة الاتصالات من خلال محورين أساسيين، الأول يتعلق بربط المكاتب البريدية بحلقة متخصصة لاتصالات الجزائر بعدما كان يشتغل ثلثي مكاتب البريد بشبكة الهاتف النقال "موبي-كونكت"، المحور الثاني وهو أساسي ومن المنتظر أن يحقق نتائج–يؤكد المتحدث- وهو رفع سرعة تدفق الانترنيت إلى 2 ميغا بايت ما سيعطي شبكة متناسقة عن طريق الألياف البصرية تحقق خدمات بدون انقطاع، مؤكدا بأن 1600 مكتب بريدي تم إيصالها بهذا النظام إلى غاية إتمام العملية في كافة المكاتب البريدية عبر الوطن مع نهاية السنة الجارية.

وبخصوص عملية التوظيف التي تقوم بها مؤسسة بريد الجزائر، قال دحماني أنه من أجل سد العجز على مستوى الشبكة البريدية وتحسين الخدمة العمومية لفائدة الزبائن تم فتح 2081 منصب شغل، نصف هذا العدد موجه إلى شبكة التوزيع بما في ذلك سعاة البريد وعمال التوزيع البريدي، وذلك تداركا للنقص المسجل في هذه المناصب وبسبب التقاعد المسبق الذي سجل بريد الجزائر تقاعد 6 ألاف موظف في ظرف سنتين.

وأكد ضيف الصباح بأن مؤسسة بريد الجزائر قامت بترسيم 5511 عامل مؤقت، وآخر دفعة لهؤلاء تضمنت ترسيم 927 عامل في وظائفهم يوم أمس في إطار اليوم العالمي للبريد، نقلا عن ذات المصدر دائما.

وعن الضغط الذي تشهده مكاتب بريد العاصمة والأحياء السكنية الجديدة قال المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر بأنه تم التنسيق مع ولاية الجزائر من أجل تكثيف الشبكة البريدية من خلال انجاز 80 مشروع، 16 مشروع منها دخل حيز التنفيذ وستفتتح 5 مكاتب بريدية بداية شهر نوفمبر المقبل.

ويعتزم بريد الجزائر فتح أزيد من 300 مكتب بريدي، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية –يقول دحماني-تعزيز الشبكة البريدية بمكاتب بريدية متنقلة من خلال الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية بالرويبة، تشمل المناطق التي تشهد نقائص واختلالات في الشبكة البريدية في شمال الوطن وجنوبه وفي المناطق الريفية والمعزولة.