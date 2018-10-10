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قيطوني يشارك الخميس في قمة رواد الطاقة بميلانو

  10 أكتوبر 2018 - 11:19   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قيطوني يشارك الخميس في قمة رواد الطاقة بميلانو

يشارك وزير الطاقة، مصطفى قيطوني يوم الخميس المقبل في القمة العالمية لرواد الطاقة التي ستنظم بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك على هامش انعقاد الاسبوع العالمي للطاقة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان الذي نشرته واج أن القمة تعتبر حدثا استثنائيا رفيع المستوى ينظمه المجلس العالمي للطاقة باتجاه مسؤولي ورواد الطاقة العالميين.

كما أشار المصدر ذاته الى أن القمة التي ستجري في اطار غير رسمي وتفاعلي ستجمع بشكل خاص وزراء ومسيري كبريات الشركات الطاقوية وموظفين سامين وخبراء وأصحاب القرار للحديث ولمناقشة الديناميكية الطاقوية العالمية، ومن اجل تسهيل الحوار حول المسائل الهامة التي لها تأثير على عالم الطاقة. 

ومن أعضاء الوفد الجزائري يوجد هناك الرئيسين المديرين العامين لمجمعي "سوناطراك" و"سونلغاز" برئاسة وزير الطاقة.

 

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