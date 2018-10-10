قدم تعويضات بقيمة 320 مليار سنتيم للفلاحيين في 2018

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يطلق منتوج صحتك في دارك

سيستفيد أزيد من 220 ألف منخرط في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من المنتوج الجديد صحتك في دارك الذي أطلقه الصندوق أمس من خلال فرعه التعاضدي وبالشراكة مع شركة ماغ للمساعدة.

أطلق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من خلال فرعه التعاضدي منتج صحتك في دارك بالشراكة مع شركة ماغ للمساعدة، الذي يخص المؤمن لهم لدى الصندوق، لاسيما العائلة الفلاحية، حيث تم عقد الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة بمقر الصندوق أمس.

وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أن الاتفاقية المبرمة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، من مرافقة العائلة الريفية أكثر، حيث يوفر لها المساعدة الطبية في منزلها أو في مكان مزاولة نشاطها وذلك على مدى 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة.

وأضاف بن حبيلس، أن نسبة الاشتراك سيكون بمبلغ رمزي قدر ما بين 1000 و 1500 دينار للشهر وسيستفيد الفلاح وعائلته من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستشمل العملية في المرحلة الأولى 37 ولاية، على أن توسع لتغطية 48 ولاية قبل نهاية السنة، فيما سيصل العدد في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 540 دائرة، إذ كل الوسائل ستكون متوفرة من أجل المنخرطين الفلاحين أو المؤمنين على حد قوله.

وسيتمكن المؤمن له وعائلته عن طريق إجراء مكالمة بسيطة، من الاستفادة من جملة خدمات صحية تتثمل في الإسعافات الأولية، الاستشارة العامة، الفحوصات السريرية الكاملة مع الكشف عن الأعضاء الحيوية الضغط الدموي، نسبة السكر في الدم، معدل ضربات القلب، التخطيط الكهربائي للقلب، المعالجة الطبيعية، الغرز...، حيث ستتكفل فرق طبية وشبه طبية مؤهلة وذات خبرة في المجال الاستشفائي، كما تحوز هذه الفرق على مركبات مجهزة طبيا، بمعدات تسمح بمواجهة وضعية طبية حرجة أو استعجالية.

وسيتم تسويق هذا المنتج الجديد عبر كامل التراب الوطني من خلال شبكة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مما سيسمح بتسهيل ظروف المعيشة لأهالي الأرياف، عن طريق تهيئة الشروط الضرورية من أجل تحصيل محيط ملائم للتكفل بهم على المستوى الصحي.

وبلغة الأرقام، كشف ذات المتحدث، عن تقديم الصندوق تعويضات بقيمة 320 مليار سنتيم للمؤمنين الفلاحيين في 2018، مقابل 700 مليار سنتيم في العام الفارط، مشيرا إلى أن عدد المؤمنين الفلاحيين لدى الصندوق وصل إلى 3 ملايين مؤمن، و220 ألف منخرط.

من جهته، أكد المدير العام لشركة ماغ للمساعدة بوذراع علي، أن مؤسسته تعمل على تلبية جميع الاحتياجات الطبية للمؤمنين من خلال توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذه الاتفاقية، كاشفا عن توفير 7 ملاين سيارة إسعاف من أجل الوصول إلى أبعد نقطة من قطر الوطن، بالإضافة إلى تحضير 253 مليون طبيب في مرحلة أولى في انتظار توظيف مختصين.

وفي الصدد، اعتبر المدير العام للتعاضدية فرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عثمان العاقب كمال، أن الاتفاقية المبرمة خطوة إيجابية ومكسبا هاما للفلاح الجزائري المؤمن ولعائلته.

ويسعى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لخلق ديناميكية واستمرارية في تطوير منتجاته، من خلال إضفاء مفهوم تأميني جديد متمثل في المساعدة الصحية في منتوج يحمل اسم صحتك في دارك.