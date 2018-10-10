توتر في العلاقات بينه وبين الحكومة

ملف تحويل أفسيو إلى نقابة يرهن مستقبل أكبر تجمع لرجال الأعمال

يمو أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر بورطة حقيقية، بسبب ملفّ طلب تحويل منتدى رؤساء المؤسسات إلى نقابة، حيث تحفّظ رجال المال المنضوون تحت لوائه على دفع اشتراكات الانخراط الخاصة بسنة 2019 إلى غاية توضّح الرؤية بخصوص موقف الحكومة من ملفّه لدى وزارة العمل.

يعيش منتدى رؤساء المؤسسات أفسيو نوعا من الضبابية واللااستقرار، بعد فتور علاقته بالحكومة، وهو ما ظهر جليا من خلال تغيّب الرسميين عن حضور الجامعة الصيفية الخاصة بالمنتدى، التي نظّمها بمنتجع الغزال الذهبي بولاية وادي سوف، قبل أسبوع.

وتعود تفاصيل الوضعية غير المستقرة للأفسيو إلى تاريخ تقديمه ملفا خاصا بتحويل المنتدى إلى نقابة، وإيداع الملف لدى وزارة العمل، وهو الملف الذي ما زال يكتنفه الغموض إلى غاية اليوم، مما جعل رجال الأعمال المنخرطين تحت لواء الأفسيو يتأمّلون الوضع إلى غاية وضوح الرؤية بخصوص مستقبل تجمّعهم، حيث رفض هؤلاء دفع الاشتراكات السنوية الخاصة بانتسابهم للمنتدى، رغم مراسلة رئيسه علي حداد، الموجهة إلى أزيد من 5 آلاف رجل أعمال يسيرون ما يربو عن 7 آلاف مؤسسة.

ووفقا لمعلومات من المنتدى، فإن المنخرطين طلبوا مهلة إلى غاية تنظيم الانتخابات، وخروج حداد من مأزق رفض اعتماد نقابة رجال الأعمال. وتصل اشتراكات رجال الأعمال إلى ما يزيد عن 100 مليون سنتيم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطبعة الرابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات، عرفت مقاطعة الرسميين بمن فيهم الوالي، في الوقت الذي لن يتمكن حداد من عقد الانتخابات الشهر القادم في حال عجزه عن الظفر بترخيص تأسيس نقابة رجال الأعمال، وهو ما جعل عددا كبيرا منهم يرفضون تجديد الاشتراكات الخاصة بسنة 2019.

وتنطلق عملية دفع اشتراكات الأفسيو الشهر القادم، في حين يعتزم عدد كبير من رجال الأعمال على عدم تجديد الاشتراك الذي يتراوح بين 20 و100 مليون سنتيم في ظل عدم اتضاح الرؤية لحد الساعة وعدم ثبوت استمرار التنظيم الذي تأسس سنة 2000 وربما زواله بمجرد رفض اعتماد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ملف النقابة المودع منذ 10 أشهر.