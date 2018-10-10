فيما بلغ مزيج برنت بـ 84.79 دولارا للبرميل

توقعات متفائلة لأسعار النفط خلال 2019

قالتكبرى شركات التجارة في العالم، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع ألا تنخفض أسعار النفط عن 65 دولارا للبرميل وربما تتجاوز 100 دولار للبرميل العام القادم بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لترافيجور خلال مؤتمر نفطي في لندن إنه لن يفاجأ إذا تجاوز النفط 100 دولار للبرميل العام القادم.

فيما أكد أليكس بيرد الرئيس التنفيذي للنفط والغاز لدى جلينكور خلال المؤتمر ذاته أنه يتوقع أن يبلغ سعر النفط في الأجل المتوسط بين 85 و90 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، لكن الأسعار تلقت دعما في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار، مايكل صوب فلوريدا مما تسبب في توقف نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.79 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة، أول أمس، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل بعدما زاد حوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019، ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية ربما يتراجع أيضا.

لطفي . ع