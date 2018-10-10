يبحث فرص الاستثمار والشراكة بفرنسا

وفد جزائري يشارك في الأيام الجزائرية للترويج للمنتجات الفلاحية

يشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية، في الأيام الجزائريةبغرفة التجارة والصناعة في بوردو جيروند بفرنسا بداية من اليوم، في إطار الشراكة بين القنصلية الجزائرية في بوردو ومنطقة أكتيان الجديدة.

وستسمح التظاهرةبالترويج، للمنتجات الجزائرية بمجموعة من المنتجات المحلية، خاصة الزيتون ومنتجات التمور، إضافة إلى اللتين ومشتقاتها والخضر والفواكه، وسيتم عرض هذه المنتجات لتسليط الضوء على جودة وتنوع المنتجات الفلاحية الزراعية.

كما سيتم تنظيم معرض خاص لبيع المنتجات الجزائرية، بهدف التعريف بالإمكانات الاقتصادية الجزائرية وترقية الاستثمارات خاصة في الفلاحة والزراعة الغذائية.

ويشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية في لقاء اقتصادي تحت عنوان الجزائر- فرنسا فرص الاستثمار والشراكة.

م.ن