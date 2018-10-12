«رونو» تمدد تخفيضاتها... وتسليم فوري لـ «بيكانتو» و«هيونداي» و«سوفاك»

ما زالت الهزات الارتدادية لحملة «خليها تصدي» تلقي بظلالها على وكلاء السيارات المعتمدين وعلى الأسواق الأسبوعية، حيث أرغم الركود الذي تشهده قاعات العرض كل أصحاب المصانع للإعلان عن تخفيضات، على غرار «رونو» التي أعلنت عن تمديد فترة التخفيضات التي تصل إلى 12 مليون سنتيم، في حين يعرض طحكوت تسليم بعض موديلاته خلال سويعات إلى جانب تخفيضات تصل إلى 19 مليونا على سيارة «إي 10»، بالإضافة إلى إطلاق «سوفاك» نسخا جديدة من سيارة «إيبيزا».

يعيش وكلاء السيارات تخبطا شديدا بعد النجاح الذي عرفته حملة «خليها تصدي» التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد الارتفاع الرهيب للأسعار، حيث أقر مجمع «طحكوت» المركب لسيارات «هيونداي» تخفيضات مهمة تصل إلى 19 مليونا على سيارة «إي 10» التي تعتبر الأكثر طلبا في علامة «هيونداي»، بالإضافة للتسليم الفوري، كما مددت العلامة الفرنسية «رونو» تخفيضا على سيارتها الجديدة «كليو جي تي لاين» تصل إلى 12 مليونا، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 5 ملايين على سيارة «سامبول» بنسخة «مازوت» و3 ملايين على نسخة «بنزين»، وهو العرض ذاته الذي توفره «كيا» على سيارتها «بيكانتو جي تي لاين» التي يبلغ سعرها 197 مليون، فضلا عن تخفيض على سيارة «سيراتو» تصل إلى 14 مليونا، في حين أطلق مجمع «سوفاك» صيغة جديدة للسيارة الشبابية الأكثر مبيعا في الجزائر سيات «إيبيزا» تحت اسم «إيديسيون»، بسعر 225 مليون سنتيم، مقترحا تخفيضا بقيمة 12 مليونا، خاصة أنها تعتبر الأكثر مبيعا في فئتها بعدما أعلنت شركة «سيات» الأم أن مصنع «سوفاك» سوّق 15800 سيارة «سيات» على مستوى كامل التراب الوطني بفضل سيارة «إيبيزا» التي تعتبر الأكثر مبيعا بفارق جد بسيط عن نسخة «هاي» المعروضة بسعر 249 مليون. وتأتي هذه الخطوة بعدما أكد المجمع المركب لعلامات «فولكسفاغن» و»سيات» و»سكودا» أن الأسعار المتداولة حاليا لن تعرف أي تغييرات قبل نهاية السنة الجارية، مكذبا بذلك الشائعات حول خفض أسعارها، كما أطلقت «سوفاك» موديلين من علامة «سكودا» ويتعلق الأمر بـ»فابيا» التي تعرض بسعر 199.9 مليون و»رابيد» بسعر 239 مليون، كما أعلنت «تويوتا» عن تخفيضات بـ 15 مليونا على موديلها الوحيد «ياريس». وللإشارة فقد دق وكلاء السيارات المعتمدون أصحاب مصانع التركيب ناقوس الخطر بعد تسجيل إلغاء مئات من طلبيات الزبائن التي كانت إلى وقت قريب «حلما» لمن يريد الحصول على سيارة بسعرها الأصلي دون الرضوخ للسماسرة.