بوعزقي: القطاع الفلاحي سجل تطور خلال السنوات الأخيرة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الخميس بالجزائر العاصمة على التطور الكبير الذي حققه القطاع الفلاحي في البلاد مقارنة بسنة 2000، وذلك بفضل الجهود الهامة التي بذلتها السلطات العمومية في هذا الخصوص.

وأوضح الوزير في تدخل له خلال اختتام الصالون الدولي ال18 للفلاحة و تربية المواشي والمائيات والتجهيز الفلاحي (سيبسا-سيما 2018) الذي جرى من ال8 الى ال11 اكتوبر بقصر المعارض بالجزائر انه بفضل هذا التطور أصبح المواطن اليوم يستهلك خضرا 100 % من الإنتاج الجزائري، وأضاف أن 100 % من اللحوم البيضاء المستهلكة في الجزائر هي أيضا من إنتاج وطني، أما بالنسبة للحوم الحمراء المستهلكة في البلاد فان 95 % تقريبا هي من إنتاج محلي، على حد قوله.

وأكد في ذات السياق على ان الدعم "الكبير" الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع يهدف الى تعزيزه و تطويره.