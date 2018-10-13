بن زيمة يتلقى عرضا مغريا للعب في الدّوري الصّيني

أعلنت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن نادي أحد الأندية في الدوري الصيني تقدّم بعرض كبير للحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة

ولم تكشف الصحيفة عن هوية النادي الذي يسعى إلى ضم بن زيمة، لكنها أشارت إلى أن العرض المُقدّم هو 50 مليون أورو ويلعب بن زيمة في صفوف النادي الملكي منذ عام 2009، قادما من ليون الفرنسي، وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ولقب كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وجميع الألقاب المحلية