بمشاركة 50 دولة في دورة المجلس الاقتصادي

تقرير الجزائر حول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة جويلية المقبل

من المرتقب أن تقدم الجزائر في جويلية المقبل من سنة 2019 التقرير الوطني حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمتد إلى عام 2030، خلال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

أوضح نائب مدير البرمجة والمؤسسات الدولية المتخصصة بالوزارة، بومدين ماحي، خلال كلمة ألقاها في ورشة تقنية حول الاجتياجات الإحصائية المتعلقة بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمقر المديرية العامة للغابات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغدية الزراعية فاو، أن نحو 50 دولة من بينها الجزائر ستقدم خلال دورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي ستعقد في جويلية المقبل من السنة 2019 تقاريرها حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث ستقدم تقريرا وطنيا يسلط الضوء على المكتسبات والإنجازات في إطار هذه الأهداف الأممية. من جانبها، أوضحت مسؤولة اللجنة المركزية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة بوزارة الفلاحة، غنية بساحي أن هذه الدائرة الوزارية تقوم بمراقبة هذا المسار من خلال ثلاث لجان فرعية مكلفة على التوالي بالزراعة والغابات والصيد على مستوى القطاعي، وتم بالفعل الانتهاء من إعداد ثلاثة تقارير حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في 2016 و2017 والنصف الأول من عام 2018.

وتابعت المتحدثة مبرزة أن وزارة الفلاحة معنية بـ 12 هدفا إنمائيا يتضمن 21 طرفا مستهدفا، 35 مؤشرا أمميا و39 مؤشرا وطنيا، حيث جاء برنامج أهداف التنمية المستدامة خلفا للأهداف الإنمائية للألفية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، بعدما قام أعضاء منظمة الأمم المتحدة بإدخال التعديلات اللازمة، كما يشمل البرنامج 17 هدفا لتغطية ثلاثة أبعاد رئيسة للتنمية المستدامة، وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وذكر ماحي أن الجزائر التي شاركت في وضع أجندة 2030، أدرجت أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط للتنمية الوطنية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية للبلاد. ومن أجل مراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أنشأت الجزائر سنة 2016 لجنة وزارية مشتركة للتنسيق تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية، تضم مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهياكل المعنية بأهداف التنمية المستدامة.

وكلفت هذه اللجنة بإعداد التقرير الوطني المرحلي 2016-2018 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر بغية عرضه الطوعي على مستوى الأمم المتحدة في جويلية 2019. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيستفيد المشاركون في ورشة العمل من خبرة منظمة الأغذية والزراعة من أجل تكوين الفريق المؤطر المكلف بتجسيد برنامج التنمية المستدامة في الجزائر.