بسبب ارتفاع الإنتاج الإجمالي لمصافي سوناطراك

الجزائر ستوقف استيراد المنتجات النفطية المكررة بداية من 2019

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، عن توقف استيراد المنتجات النفطية المكررة الموجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية، بداية من سنة 2019، وهو التحدي الذي يفرض تطوير الإمكانات الوطنية من تحويل المواد الخام المستخرجة من الآبار والحقول إلى منتجات قابلة للاستعمال.

أوضح ولد قدور أنّ هذا الهدف سيكون قابلا للتجسيد بفضل إنتاج المصافي المختلفة التابعة لسوناطراك، لاسيما مصفاة أوغوستا (إيطاليا) التي تم اشتراؤها مؤخرا من طرف المجمع، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية 10 ملايين طن. وسيسمح ارتفاع الإنتاج الإجمالي لمصافي سوناطراك بالتوقف عن استيراد المنتجات المكررة، حسب الرئيس المدير العام، الذي ذكر أنّ قيمة واردات المنتجات النفطية المكررة بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 25 مليار دولار. وجاءت تصريحات ولد قدور خلال ندوة صحافية على هامش زيارة عمل إلى تميمون وأدرار وعين صالح وتمنراست، حيث أشرف على عملية تسليم مجمع سوناطراك لتجهيزات المسح والأشعة الطبية وسيارات الإسعاف لفائدة هياكل صحية محلية.