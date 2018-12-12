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في انخفاض غير مسبوق

سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى ما دون 59 دولارا

  12 ديسمبر 2018 - 20:41   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى ما دون 59 دولارا

تراجع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى 58,57 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مقابل 59,72دولارا، رغم اتفاق بين الدول المصدرة للنفط   أوبك وروسيا حول خفض الإنتاج.

تضم حالياسلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا، وهي خام صحاري الجزائري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي والخام البحري القطري وخام مربان الإماراتيوالإيراني الثقيلوالبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيريوخامميرايات الفنزويلي وجيرا سول الأنغوليورابي الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري وزافيرو لغينيا الاستوائية وجينو الكونغولي.

وقد بلغ سعر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فيفري 60,43 دولارا خلالتداولات بالجلسة الأوروبية، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ46 سنتا مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الثلاثاء، أما سعر برميل النفط الخفيف  لايت سويت كرود المرجعي للخام الأمريكي لتسليمجانفي فقداستقر عند 51,45 دولارا للبرميل خلال اليوم ذاته، مسجلا ارتفاعا بـ 45 سنتا.

وحسب المحللين فإن اتفاق  أوبك مع حلفائها، على رأسهم روسيا، خلال الاجتماع الأخير لهم بفيينا والذي ينص على تقليص حجم المعروض بـ 1,2 مليون برميل يوميا  خلال الأشهر الستة المقبلة، لدعم أسعار الذهب الأسود، قد يكون غير كاف لتحقيقالتوازن في السوق النفطية التي تشهد حاليا فائضا في العرض مقارنة بالطلب.

ل . ع

 

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