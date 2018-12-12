في انخفاض غير مسبوق
سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى ما دون 59 دولارا
تراجع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى 58,57 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مقابل 59,72دولارا، رغم اتفاق بين الدول المصدرة للنفط أوبك وروسيا حول خفض الإنتاج.
تضم حالياسلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا، وهي خام صحاري الجزائري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي والخام البحري القطري وخام مربان الإماراتيوالإيراني الثقيلوالبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيريوخامميرايات الفنزويلي وجيرا سول الأنغوليورابي الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري وزافيرو لغينيا الاستوائية وجينو الكونغولي.
وقد بلغ سعر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فيفري 60,43 دولارا خلالتداولات بالجلسة الأوروبية، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ46 سنتا مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الثلاثاء، أما سعر برميل النفط الخفيف لايت سويت كرود المرجعي للخام الأمريكي لتسليمجانفي فقداستقر عند 51,45 دولارا للبرميل خلال اليوم ذاته، مسجلا ارتفاعا بـ 45 سنتا.
وحسب المحللين فإن اتفاق أوبك مع حلفائها، على رأسهم روسيا، خلال الاجتماع الأخير لهم بفيينا والذي ينص على تقليص حجم المعروض بـ 1,2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة، لدعم أسعار الذهب الأسود، قد يكون غير كاف لتحقيقالتوازن في السوق النفطية التي تشهد حاليا فائضا في العرض مقارنة بالطلب.
ل . ع