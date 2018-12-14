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يوسفي... إمكانية تكوين الشباب للتنقيب عن الذهب تقليديا

  14 ديسمبر 2018 - 12:37   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
يوسفي... إمكانية تكوين الشباب للتنقيب عن الذهب تقليديا

كشف وزير الصناعة، يوسف يوسفي، عن دراسة دائرته الوزارية لإمكانية تكوين الشباب لممارسة النشاط الحرفي المنجمي لاستخراج واستغلال الذهب، وأوضح في رده على سؤال للنائب بكا همال، في جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص وضعية مناجم الذهب بتمنراست، وامكانية مراجعة قانون المناجم الصادر سنة 2014، للتمكين من استغلال الذهب بطرق تقليدية، أن هذا القانون قد عالج وأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب، وأضاف، أمس، "أن استخراج ومعالجة الذهب حتى بطرق تقليدية يتطلب قدرا كافيا من الكفاءة والخبرة والتحكم في التقنية بغية استغلال أمثل لثروات الذهب بطرق عقلانية"، وأشار، حسب ما مشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن دائرته الوزارية "تدرس هذه الوضعية، أي استغلال معدن الذهب بطرق  تقليدية، من جميع الجوانب، بالتشاور مع كل الاطراف بهدف دعم الشباب الذين يشتغلون في هذا النشاط وتكوينهم وتسهيل الامور لهم في عدة مناطق بالجنوب"، على حد تعبيره.

 

 

 

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