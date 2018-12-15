الوزير الاول لجمهورية كوريا الجنوبية يزور الجزائر غدا

يشرع الوزير الاول لجمهورية كوريا الجنوبية، لي ناك- يون، غدا في زيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من الوزير الاول احمد أويحيى ،حسب ما اعلنه بيان للوزارة الأولى

وتندرج زيارة الوزير الكوري التي تدوم ثلاثة أيام، في اطار دعم علاقات الصداقة والتعاون ين الجزائر وجمهورية كوريا اللتان يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية الموقع في سنة 2006 بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الكوري ، حسب ما اوضح نفس البيان

وستكرس زيارة السيد ناك-يون لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل ترسيخ الشراكة الثنائية . كما ستكون فرصة من أجل تبادل وجهات النظر حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام .المشترك وأشار ذات البيان الى ان مجلس الاعمال الجزائري - الكوري والذي يجمع مؤسسات اقتصادية من البلدين ، سيعقد دورته الخامسة بالجزائر على هامش هذه الزيارة