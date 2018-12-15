سيلاس ببسكرة تجري أول عملية تصدير "للكلنكر"

من المرتقب أن تقوم لشركة سيلاس بتنفيذ أول عملية تصدير للكلنكر بنحو 35 ألف طن من ميناء عنابة باتجاه غرب إفريقيا

وحسب بيان لشركة "لافارج هوليسم الجزائر " تلقت المحور اليومي، نسخة منه، فأن هذه العملية تؤكد على الإلتزام المتواصل لشركة لافارج هولسيم الجزائر بمساهماتها في تصدير فائض الإنتاج بهدف يتجاوز 2 مليون طن في عام 2020،وخلال العملية، ستستفيد سيلاس من الدعم التجاري واللوجستي الذي ستوفره شركة ، متخصص بالتجارة الدولية و التي تمتلك نسبة أكثر من 50بالمائة من تجارة الكلنكر والإسمنت في حوض البحر المتوسط وغرب إفريقيا

وتؤكد هذه العملية على الالتزام المتواصل لشركة لافارج هولسيم الجزائر بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لتنويع الإيرادات الخارجية خارج المحروقات التي يعتمد عليها البلد و للعلم فان سيلاس هي شراكة خاصة بين مجموعة سواكري 51بالمائة و لافارج هولسيم 49بالمائة وبطاقة إنتاجية قدرها 2.7 مليون طن سنويا، يلبي مصنع اسمنت بسكرة احتياجات سوق الأسمنت في الجنوب الجزائري. وهو أحدث مصنع تشيده لافارج هولسيم ،وتبلغ تكلفة الاستثمار 35 مليار دينار جزائري.وقد شيد في 21 شهرا، مع أكثر من 5 ملايين ساعة عمل دون حوادث، ولدى سيلاس أكثر من 600 موظف وهو يقلص بشكل كبير من واردات البلاد من الأسمنت

وسيلة قرباج