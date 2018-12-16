راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2016 بمجلس الأمة

عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.

وقد استعرض ممثل الحكومة خلال اجتماع جمعه مع ممثلي اللجنة، بالأرقام المعطيات المالية والاقتصادية التي تضمنها مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، وعدد من الموظفين السامين من وزارتي المالية والعلاقات مع البرلمان، نقلا عن واج.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، سيعرض في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لدراسة ومناقشة المشروع المذكور والتصويت عليه.