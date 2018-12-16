رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين حريز زكي لـ المحور اليومي

احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة

حذر رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلكين، حريز زكي، من اقتناء منتوجات لعلامة جونسون اند جونسون الأمريكية، لاحتوائها على مواد تسبب السرطان في ظل غياب ثقافة الاقتناء عند المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بوصفة الإرشادات التي يحتوي عليها المنتوج.

أوضح، حريز زكي، في تصريح لـ المحور اليومي أن منتوجات جانسون اند جانسون على غرار الشامبون وصابون بودرة تالك تحتوي على مواد تتسبب في تحريك الخلايا السرطانية، داعيا في الوقت ذاته المستهلكين للابتعاد عن اقتناء هذه المنتجات خاصة التي يستعملها الأطفال والرضع، مشيرا إلى أن المستهلكين الجزائريين لا يمتلكون ثقافة الاقتناء والقراءة فيما يتعلق بوصفة الإرشادات التي يحتوي عليها المنتوج، منوها أن هيئة المحلفين في محكمة بمدينة سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية أصدرت قرارا يعتبر المنتجات شركة الامريكية مسببة للسرطان وحكمت بدفع تعويض للمتضررين منها.

وتابع المتحدث ذاته يجهل الكثير من الجزائريين طبيعة المواد الغذائية المضافة التي تشكل خطرا على صحتهم، وهي في غالب الأحيان موادا مسرطنة قد تودي بحياة الكثيرين لاسيما في حالة الإفراط في استهلاكها أو مضاعفة الاستعمال التي يتضمنها كل منتوج، لاسيما في ظل انتشار صناعة المواد التجميلية ذات الاستهلاك الواسع رغم كونها تحتوي على مواد كيمائية تمدد العمر الحياتي للمنتوج ناهيك عن أخرى تتضمن اكتساب المنتوج لونا خاصا أو عطرا جذابا يشجع على توسيع شريحة مستهلكي هذا المنتوج. وشهدت قيمة أسهم الشركة هبوطا سريعا بنسبة 1.4 بالمائة بحسب بلومبيرغ، وقد اعتبرت الشركة قرار هيئة المحلفين غير عادل وجائر ومن جانبهم يؤكد ممثلو الشركة أن المنتجات لا تسبب السرطان، وأضافوا أنهم سيطعنون في القرار ويعملون على إلغائه.

يذكر أن هذا ليس أول حكم يصدر ضد الشركة بشأن منتجاتها المسرطنة، فقبل سنتين أصدر القضاء حكما على الشركة بدفع مبلغ 72 مليون دولار تعويضا لعائلة مواطنة توفيت بالسرطان لانها كانت تستخدم منتجات الشركة وكان هذا أول حكم يصدر ضد جونسون اند جونسون.