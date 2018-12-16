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لا تستبعد وجود مادة كحولية في منتوجها

الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل

  16 ديسمبر 2018 - 20:14   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل

لم تستبعد إدارة شركة بروما المنتجة لعلامة مسحوق  اميلا، صحة الأخبار المتداولة حول احتواء مسحوق أميلا لمادة كحولية تستخدم كمؤثر عقلي، موضحة أن إطاراتها يعملون مع السلطات المختصة للتأكد من هذه الإشاعاتالتي طالت منتوجاتها.

 

أفاد بيان صدر أمس عن الشركة، أن الإدارة تأخذ على محمل الجد احتمال إلحاق الضرر بصحة المستهلكين، وهي تعمل عن كثب مع السلطات المختصة للتأكد من هذه الإشاعات التي طالت منتجات الشركة. وطمأن نص بيان المؤسسة، الموقع من قبل مديرها العام  ليون مولان، المستهلكين بأن  جميع منتوجات علامة أميلا تحترم المعايير الجزائرية والدولية الصارمة، وتخضع بانتظام منذ 2003 لعمليات رقابة سواء عند منتجي المكونات الأساسية أو في مواقع الإنتاج أو من طرف السلطات الجزائرية وأكد ذات المصدر، احترام الشركة للمعايير الموصى بها لاستهلاك المنتوج، الذي ثبت قيام بعض المستهلكين بتناوله عن طريق الأنف عوض تمييعه في الماء، كما أبدت الشركة التزامها بتجنيد كل فرقها لإجراء تحاليل إضافية تزيل كل الشكوك حول جودة المنتوج الذي كانت وزارة التجارة قد أمرت في تعليمة لها بسحبه بشكل استعجالي من الأسواق عبر كل الولايات، في انتظار  ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية لوزارة التجارة وذلك حسب ما أكده الوزير سعيد جلاب خلال تصريح صحفي له أمس الاحد من ولاية الوادي أين أكد غلق مصنع إنتاج مسحوق عصير اميلا الكائن مقره في ولاية البليدة.

لطفي.ع

 

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