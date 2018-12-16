وزارة التجارة أمرت بسحب المنتوج من الأسواق

غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا

أمرت وزارة التجارة، بغلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير آميلا والمسوقة لحليب لويا وجبن البربر إلى غاية استكمال التحقيقات البكترولوجيا حول سلامة هذه المنتجات.

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أمس في تصريحات صحفية من ولاية الوادي، أن مصالحه قامت بغلق المصنع الذي ينتج مسحوق العصير أميلا، الموجود بولاية البليدة. وقال جلاب خلال ندوة صحفية نشطها في ولاية الوادي أمس، بأن وزارة التجارة أبرقت بتعليمة مستعجلة لكل الولايات تقضي بسحب مسحوق عصير أميلا، من كل الأسواق عبر الولايات التي يتم فيها التوزيع، فيها تخضع عينات من هذا المنتوج للتحليل في مخابر الوزارة، كما أمرت بغلق مجموعة بروماسيدور المنتجة للعصير والمسوقة لحليب لويا وجبن البربر إلى غاية استكمال التحقيقات البكترولوجيا حول سلامة هذه المنتجات. وكان جلاب قد أشرف أمس على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية من الصالون الدولي للاستثمار وتصدير المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية أروسود إكسبور في ولاية الوادي، وهي الفعاليات التي ستمتد ما بين 16 و19 ديسمبر 2018 تحت شعار أحسن المنتجات الفلاحية للجنوب تعرض بصالون التصدير. وقد فجرت مديرية التربية لولاية البيض هذه الفضيحة بعدما وجهت تعليمة تنفيذية إلى مدراء التربية لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة من أجل مباشرة حملة تحسيسية واسعة لفائدة التلاميذ من أجل تفادي استهلاك مسحوق عصير منتوج أميلاوذلك عقب نتائج مخبرية تؤكد احتواءه على مادة كحولية تستخدم كمؤثر عقلي، كما نقلت الإذاعة الوطنية عن المدير الولائي للتربية، علي مراح، أن مصالحه وجهت تعليمة تنفيذية لمختلف المؤسسات التعليمية عبر تراب الولاية تحت رقم 1142 من أجل إجراء حملة تحسيسية في أوساط التلاميذ بعدم استهلاك هذا المنتوج المشار إليه، وذلك عقب تلقي مديرية التربية لمراسلة من طرف مديرية التجارة بالولاية تحت رقم 5876 تفيد أن مسحوق عصير أميلا يحتوي على مركب من مادة تسمى +بيرازول+ المصنفة صيدلانيا من بين الكحوليات والتي تستخدم كمؤثر عقلي.