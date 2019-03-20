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بوعزقي يعتبر العقار الفلاحي خطا أحمر

ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 3 آلاف مليار دج خلال 2018

  17 ديسمبر 2018 - 20:24   قرئ 237 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 3 آلاف مليار دج خلال 2018

-القطاع يشغل 2.6 مليون عامل

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن رقم أعمال القطاع الفلاحي فاق 3 ألاف مليار دينار، مشددا على أن العقار الفلاحي خط أحمر لايقبل المساومة، وأن الدولة مجندة لحماية الأراضي الفلاحية، وتعد من أولويات رئيس الجمهورية.

 

وأكد الوزير بوعزقي، خلال عرضه لحصيلة القطاع بالمجلس الشعبي الوطني، الذي ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي بمناسبة اليوم البرلماني حول العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة، أن الدولة أحدثت نقلة نوعية من خلال مساهمتها في تحسين وتطوير ظروف عمل الفلاحين، خاصة بعد ما استفاد نصف مليون فلاح من الدعم الريفي، قائلا  إن الإنتاج الفلاحي بات يمول السوق المحلية ويغطي الاحتياجات الغذائية، حتى أننا نصدر منتوجاتنا بأسواق الدول الأجنبية، وهذا بفضل السياسة الفلاحية التي انتهجتها الجزائر في السنوات الأخيرة.

وبلغة الأرقام أشار بوعزقي، إلى أن الإنتاج الفلاحي الذي بلغ نسبة 12.3 بالمائة، بفضل السياسة الديناميكية التي حفزت قطاع الفلاحة على إنتاج 3216 مليار دينار، مضيفا أن قطاعه يشغل أكثر من مليوني و600 ألف عامل أي بمعدلات إنتاج تفوق 200 بالمائة عبر كافة الشعب الفلاحية، مشيرا إلى أن الإنتاج الفلاحي أصبح اليوم يغطي الاحتياجات الغذائية ويمول الأسواق ويصدر منه إلى الأسواق الخارجية.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، أنه سيتم استكمال استراتيجية تطوير الفلاحة وحماية العقار وترشيد استغلاله، مضيفا بأنالمساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر تبلغ 8.5 مليون هكتار، منها 3.1 مليون هكتار، أي 36 بالمائة غير مستغلة، وهو ما يعكس تماما الإشكالية التي يواجهها قطاع الفلاحة في هذا الجانب.

وأشار إلى أناللقاء الأخير للحكومة بالولاة يعد فرصة لإعطاء تعليمات صارمة من أجل استرجاع الأراضي غير المستغلة في إطار عقود الامتياز، أو التي أخذت وجهة غير الوجهة الفلاحية، والشأن نفسه بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المنعقدة بالمسيلة، والتي شهدت تجديد التأكيد على أن الدولة ستسهر على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية قصد الاستمرار في تجسيد آليات الدعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.

مريم س.

 

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