بعد تفاجئه بأمر قضائي يمنع خروج ماكنات من ميناء بودواو

ربراب يندد بمماطلة الجمارك في رفع الحجز عن آلات مشروع إيفكون

ندد صاحب مشروع إيفكون إسعد ربراب بالمماطلة التي تطال مشروعه الثوري إيفكون والذي سيحدث ثورة في اقتصاد الجزائر بخلق الثروة ومناصب شغل، وذلك بعد صدور أمر قضائي بحظر خروج الماكنات مجددا إلى أجل غير محدد، يحدث ذلك في الوقت الذي كان ينتظر ربراب رفع الحظر عن ماكناته والسماح بدخولها، اصطدم بإجراء حجز جديد من شأنه عرقلة بعث المشروع بالجزائر، متسائلا عن الجهات التي تسعى لعرقلة بعض مشاريعه بالبلاد وتمارس ضغوطات غير مبررة.

تتواصل حملة الضغوطات التي تطال مشاريع ربراب بالجزائر أهمها إيفكون الذي يعد ثورة في مجال تنقية مياه البحر والصناعية منها وإنتاج مياه شديدة النقاء، من خلال عدم السماح لماكنات المشروع بالخروج من ميناء بودواو للشروع في العمل في هذا المجال الذي سيحدث التغيير في الاقتصاد الوطني، وذلك بعد بروز مؤشرات انفراج الأزمة ورفع الحظر عن عتاد وماكنات تخص شركتي برانت وسمحا مؤخرا.

ووفق ما نشره صاحب المشروع التابع لمجمع سفيتال اسعد ربراب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إثر تفاجئه بأمر قضائي يمنع خروج عتاد مشروعه من الميناء الجاف ببودواو، صرح بقوله علمنا هذا الصباح عندما كنا نستعد لإخراج آلة ايفكون دي أل 2300 أ5من الجمارك، تنفيذا لحكم قضائي، أنها تخضع لإجراء حجز جديد، حيث تساءل رجل الأعمال الجزائري عن الجهة أو الطرف الذي له مصلحة في ذلك قائلا من يريد حرمان الجزائر من هذا المشروع الصناعي المستقبلي ولماذا؟.

وكان ربراب قد أبدى استعداده منذ يومين للتوجه نحو بعث مشروع إيفكون بالجزائر قريبا في ظل التسهيلات التي تبنتها الحكومة مؤخرا برفع التجميد عن آليات ومعدات مختلف مشاريع صاحب المجمع اسعد ربراب، وذلك بعد الانتهاء من الرتوشات الأخيرة لمركز إيفكون في ألمانيا من أجل إنتاج الأغشية من الجيل الثالث، حسب منشور مرفوق بفيديو نشره المجمع عبر صفحته فايسبوك يبين الإعدادات الأخيرة في ألمانيا لمركز إيفكون لإنتاج الأغشية من الجيل الثالث، وأضاف الخطوة المقبلة: التوجه إلى موقعنا الصناعي في الأربعاء بالجزائر، كما أرفق مجمع سفيتال التغريدة على حسابه في تويتر بمقطع فيديو لآخر التحضيرات والإعدادات لهذا الإنجاز الكبير. يذكر أن أنباء راجت مؤخرا تفيد بإفراج الجمارك الوطنية عن الأجهزة والمعدات المتعلقة بعدة مشاريع في الأيام المقبلة على غرار معدات مشروع براندت وكذا آليات تكسير البذور الزيتية المنتظر بعثه في ولاية بجاية، حيث جاء القرار بأمر من الحكومة في الوقت الذي كان ربراب ينتظر رفع التجميد عن آليات أخرى وماكنات خاصة بمصانع أخرى وكذا تقنية إفكون، حيث ذكرت ذات المصادر أن الحكومة طلبت من رجل الأعمال دفع الديون المتراكمة عليه لصالح الجمارك والمقدرة بـ250 مليار سنتيم عن إدخال معدات المصانع التابعة لـ سمحا وبرانت.