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فرعون تؤكد دخول كوابل جديدة حيز الخدمة

نحو خفض أسعار الأنترنت في غضون 2021

  16 فيفري 2019 - 17:37   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نحو خفض أسعار الأنترنت في غضون 2021

من المرتقب أن تنخفض أسعار خدمات الأنترنت في غضون السنتين المقبلتين، بتدفق عالي يصل إلى 8 تيرابايت في الثانية، بعد دخول الكوابل البحرية للاتصالات حيز الخدمة.

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، إن أسعار خدمات الانترنت ستخفض خلال السنتين المقبلتين، مشيرة إلى أن المواطن لن يدفع تكاليف إضافية بفضل النظام الجديد الذي يسمح للاتصالات الجزائر بتفعيل التنافسية.

وأكدت فرعون، خلال ندوة صحفية نظمت بعنابة أمس، بأن دخول الكوابل البحرية للاتصالات حيز الخدمة تسمح بتأمين وتغطية طلب المتعاملين والمواطنين، ممايرفع من حجم الإقبال على اشتراكات الأنترنت بالنسبة لاتصالات الجزائر في ظل التنافسية التي ستشتد مع المتعاملين الخواص من الهاتف النقال.

أضافت فرعون في ذات السياق، بأن دخول الكابل  ميديكس  الجديد حيز التنفيذ من شأنه ضمان تغطية مثلى لشبكة الإنترنت وربط أمثل لمدة 25 سنة بتدفق عالي يصل إلى 8 تيرابايت في الثانية.

وشددت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن الكابل البحري يضمن تأمين واكتفاء الشبكة الوطنية تفاديا للانقطاعات والاضطرابات كما تتطلع الجزائر من خلاله لدخول السوق الإفريقية خاصة وأن حاجيات السوق الوطنية لا تتعدى 2 تيرابايت في الثانية-حسب فرعون-.

ويُذكر أن وزيرة البريد، أكدت خلال السنة الماضية، بأن اتصالات الجزائر لن تقدم خدمة الربط بشبكة الأنترنت بأقل من 2 ميغابايت للثانية الواحدة ابتداء من السنة الجارية، حيث يستفيد زبائنها المشتركين بأقل من 2 ميغا من الحد الأدنى للخدمة دون دفع تكاليف إضافية انطلاقا من جانفي 2019.

م س

 

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