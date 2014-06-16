ما بين 2017 و2018

توفير 200 ألف منصب شغل عبر 8000 مشروع استثماري

تمكنت الحكومة خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2017 إلى سبتمبر 2018، من انشاء 8000 مشروع استثماري أغلبها لصالح المستثمرين المحليين، ومكنت العملية من توفير أزيد من 200 ألف منصب شغل.

وحسبما أوضحه بيان للسياسة العامة للحكومة حول ما تم تحقيقه من مشاريع اقتصادية وإنجازات واستثمارات، سجلت الوكالة الوطنية للاستثمار نتائج إيجابية حول عدد الاستثمارات، من خلال 8000 مشروع استثماري أغلبها لصالح المستثمرين المحليين، مكنت من توفير أزيد من 200 ألف منصب شغل.

وتكشف المؤشرات التي قدمتها البنوك عن تمويل مايربو عن 3588 مشروع بين سنتي 2017-2018، شملت قطاعات خارج الزراعة.

وعن تمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي، كشفت الحكومة عن تمويل 8925 مشروع بقيمة قدرت بـ137.7 مليار دينار.

م سلماوي