5 منشآت جديدة للطاقات المتجددة خلال سنتين ميغاواط

شهدت سنة 2017 وإلى غاية الفترة الحالية، دخول 5 منشآت جديدة في مجال الطاقات المتجددة، حيز الخدمة والتي تقدر طاقتها الإجمالية بـ 125 ميغاواط، موزعة على مناطق المسيلة، ورقلة والجلفة وكذا الأغواط وباتنة، فيما تم السنة الجارية الإعلان عن مناقصة لتعبئة مساهمة المستثمرين المحليين في إنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء الضوئية، فيما ستتولى بالمقابل المؤسسات العمومية في إنتاج 150 ميغاواط أخرى.

وحسبما كشف عنه بيان السياسة العامة للحكومة تسلمت "المحور اليومي" نسخة منه، فقد تم الإعلان السنة الجارية عن مناقصة لتعبئة مساهمة المستثمرين المحليين في إنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء الضوئية.

وكلفت الحكومة شركة سوناطراك باعتبارها منتج للكهرباء الضوئية لحقولها الخاصة، بتولي الريادة في إنتاج الكهرباء الضوئية، وكذا توفير بيئة صناعية ملائمة في هذا المجال، من خلال تعبئة شركاء أجانب لهم سمعة في المجال –حسب ما جاء في بيان الحكومة-.

ومن شأن هذه المشاريع تحقيق مساعي الحكومة بإنتاج 4500 ميغاواط في الخمس سنوات المقبلة.

م سلماوي