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في مسعى لرفع حصص الشركتين تجاه الخارج

تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية

  18 فيفري 2019 - 19:59   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية

تكتلت شركتا الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران للوقوف في وجه المنافسة المفروضة من طرف شركات الطيران الأجنبية الناشطة بالجزائر، من أجل المحافظة على حصتهما في السوق نحو الرحلات الدولية، خاصة مع اقتراب افتتاح توسعة مطار الجزائر.

 

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اتفاقية مع شركة الطاسيلي للطيران، يتم بمقتضاها تسهيل عمليات الحجز ونقل المسافرين بين الشركتين الوطنيتين للنقل الجوي، وتتضمن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها، أول أمس، حسبما أفاد به بيان للجوية الجزائرية،آليات تنظيمية من شأنها تسهيل عمليات حجز التذاكر ونقل المسافرين بين الشركتين الوطنيتين للنقل الجوي، واعتبر في هذا السياقالرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، أن  هذه الاتفاقية ترمي أساسا إلى الرفع من حصص الشركتين الوطنيتين في سوق النقل الجوي الذي يشهد منافسة قوية من طرف شركات الطيران الأجنبية، ما دفع بالمؤسستين إلى تبني مسعى التكتل لمجابهة هذه الأخيرة باتجاه الوجهات الاجنبية، وأضاف عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، أنها  تدخل في إطار استراتيجية الشركة لتطوير النقل الجوي وتعزيزه وذلك بالتعاون مع نظيرتها طاسيلي للطيران،كما أشار ذات المسؤول، وفق ما نشرته  واج، الى أن الشركتين الوطنيتين تتقاسمان مهمة الدفع وتطوير قطاع النقل الجوي بالجزائر من خلال تنويع العروض ودعم برامج الرحلات.

وتواجه الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران منافسة من طرف شركات الطيران الأجنبية، الناشطة بالجزائر، وعلى رأسها الوجهات الاوربية، في ظل انتقادات للجوية الجزائرية، بسبب نوعية الخدمات المقدمة وأسعار الرحلات الدولية، حيث يطالب الزبائن في الكثير من المرات تخفيضها، ومن المنتظر أن ترتفع حدة هذه المنافسةمع دخول توسعة مطار الجزائر حيز الخدمة، وهي المحطة التي يراد لها أن تكون نقطة عبور ما بين افريقيا وأوروبا، غير أن هذا الأمر يتطلب دون شك تدعيم الأسطول الجوي للشركتين، وفتح خطوط جديدة اتجاه عواصم افريقية، وكذا اعتماد أسعار تنافسية والرفع من مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن، لاستقطابهم وإقناعهم بالتنقل معها عبر مختلف الخطوط التي تشغلها.

زين الدين زديغة

 

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