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هذه هي قيمة المديونية الخارجية للدولة حتى جوان 2018

  19 فيفري 2019 - 11:08   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
هذه هي قيمة المديونية الخارجية للدولة حتى جوان 2018

بلغت المديونية الخارجية للدولة 797ر1 مليار دولار في يونيو 2018، بما في ذلك قرض في حدود مليار (1) دولار أبرم سنة 2016 لدى البنك الإفريقي للتنمية، حسبما ورد في الوثيقة المتضمنة لبيان السياسة العامة للحكومة.

وفي هذا الشأن, تمثل المديونية الخارجية العمومية للجزائر نسبة 06ر1 % من الناتج المحلي الخام للبلد, يضيف ذات المصدر، نقلا عن "واج".

أما بخصوص الدين العمومي الداخلي, أوضح ذات المصدر أنها بلغت 36 % من الناتج المحلي الخام, مشيرا إلى أن هذه النسبة "جد معقولة" لاسيما بالنظر إلى القروض التي تحصلت عليها الخزينة العمومية من بنك الجزائر على سبيل المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد والقرض.

وأضاف المصدر، أن "الخزينة العمومية, مع استنفاذ ادخارها المستقر في صندوق ضبط الموارد, سجلت ارتفاعا في الدين العمومي".

 

 

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