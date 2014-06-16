مصطفى زبدي : " لقينا تهديدات المن طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين "

أكد، رئيس الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك "أبوس"، مصطفى زبدي، عن مواصلة مصالحه للاستراتيجية المنظمة رغم التهديدات التي تتعرض لها المنظمة من قبل بعض المتعاملين الاقتصادين من خلال كشف رداءة منتجاتهم في السوق الوطنية وتوجيهها للمستهلك، الذي اعتبره، المتحدث، صوت المستهلك.

وأوضح، مصطفى زبدي، في تصريح لـ المحور اليومي، أمس، أن شخصه تعرض للتهديدات بالقتل والمتابعات القضائية من طرف بعض المتعاملين الإقتصاديين، مؤكدا، في الوقت ذاته، أنه رغم هذا فإن المنظمة ستعمل على مواصلة الخطة أو الإستراتيجية التي تعتمدها من خلال الكشف عن المنتجات المغشوشة أو المقلدة التي لا تتطابق مع المعايير الدولية وذلك من أجل حماية المستهلك الجزائري، الذي اعتبره، المتحدث ـ صوت المنضمة، داعيا المستهلك الى التواصل المستمر مع المنظمة وتقديم الشكاوى بخصوص كل منتوج لا يرقى للمقاييس المعمول بها دوليا.

وسيلة قرباج