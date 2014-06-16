للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة

استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس

سيتم استيراد حصص إضافية من اللقاحات المضادة لطاعون المجترات الصغيرة تفوق 16 مليون لقاح وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل، حسبما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي.

أوضح الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون الطب البيطري الجديد، أن الجزائر ستستلم ثمانية ملايين جرعة من اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة في نهاية شهر فبراير الجاري و ثمانية ملايين جرعة اخرى خلال شهر مارس المقبل. وتندرج هذه الحصص المنتظرة في إطار صفقة بالتراضي تم عقدها مع مخبر هندي يتم بموجبها استلام لقاحات يبلغ عددها الاجمالي 21 مليون جرعة وكانت الجزائر استلمت نهاية يناير الماضي حصة اولى ب5 ملايين لقاح، تم الحصول عليها بشكل استثنائي «بفضل الجهود الديبلوماسية لسفراء الجزائر في الخارج» وصرح الوزير في هذا السياق بأن «المتعامل الهندي طلب وقتا اطول لإنتاج الكميات المطلوبة إلا أنه بفضل الحنكة الديبلوماسية لسفرائنا استطعنا توفير كميات اولية نهاية الشهر الماضي قبل استلام باقي الحصص في فبراير ومارس». وتم اكتشاف طاعون المجترات الصغيرة في الماشية بولاية تمنراست مطلع نوفمبر 2018 في خضم التحاليل التي انجزت بعدما بدأت بوادر الحمى القلاعية تظهر في المنطقة، حسب بوعزغي وتم اللجوء في هذا الاطار إلى سبعة مخابر جزائرية متخصصة لتحليل العينات قبل أن يتم تأكيد النتائج من طرف مخابر عالمية تلجأ إليها عدة منظمات دولية على غرار منظمة «الفاو»وبالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية الضرورية وعلى رأسها منع تنقل الماشية وحظر عبورها الحدود مع الدول المجاورة للجزائر جنوبا وبعد ثبوت التشخيص، تم الشروع في التفاوض مع مخبرين أجنبيين للتزود باللقاحات الضرورية، حسب الوزير الذي أكد بأن دائرته الوزارية طلبت رخصة استثنائية من الحكومة لعقد صفقة بالتراضي لهذا الغرض وبالنسبة للحمى القلاعية، فقد تم التعاقد مع مخبر فرنسي للتزود ب2 مليون لقاح تم منها استلام مليون جرعة في 2 فبراير الماضي. وفي انتظار وصول هذه الحصة، لجأت وزارة الفلاحة إلى ما تبقى من لقاحات تم اقتناؤها في 2018 في إطار حملتها الوقائية العادية، والمقدر عددها بحوالي مليون جرعة ووفقا لتصريحات الوزير امام النواب، فإنه ينتظر استلام الحصة المتبقية -أي مليون جرعة- شهر مارس المقبل وتجري عملية التلقيح حاليا -حسب الوزير- «بصفة عادية مع متابعة حثيثة وتواصل يومي مع ولاة الجمهورية»، نافيا وجود أي «تقصير أو قلة استشراف» من طرف السلطات العمومية.