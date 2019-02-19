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مدير عام شركة «رويبة» يعتبر حادثة ليبيا حربا على العلامة والاقتصاد الوطنيين

المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية

  19 فيفري 2019 - 19:09   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية

أكد المدير العام لشركة «رويبة» صحبي عثماني، أن حادثة إتلاف جزء من شحنة عصائر «رويبة» في ليييا تعد حربا اقتصادية على جميع العلامات الجزائرية لتكسيرها والاستحواذ على السوق الليبية التي تعد أهم سوق للمشروبات في افريقيا.

 

أوضح صحبي أن هناك عدة بلدان تزعجها توجهات الحكومة الجزائرية الرامية إلى ولوج السوق الإفريقية وتصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج، الامر الذي أدى بها إلى محاولة تكسير المنتوج الجزائري وهو ما حدث مع شركة رويبة للعصائر بعدما راجت مؤخرا، صورا أظهرت بعض منتوجات علامة رويبة وهي ملقاة على الأرض بعد قيام حرس الحدود الليبيين بإتلافها بحجة «عدم تطابقها مع المعايير الليبية للاستهلاك». وأكد ذات المسؤول، خلال ندوة صحفية أقيمت بمقر شركة رويبة شرق العاصمة، أمس، تطابق كل منتوجات الشركة ليس وفق المعايير الليبية فحسب، بل كذلك كل معايير الأسواق التي تسجل فيها العلامة حضورها، من بينها السوق الإسبانية، الفرنسية والكندية، حيث خص عدم التطابق هذا كمية الفواكه التي يحتويها فعلا المشروب مقارنة بالقيمة المذكورة على ظهر المنتوج والتي لم تتعد حصة من خمسة آلاف صندوق من مجموع مائة وأربعين ألف صندوق تضمه تلك الحصة والتي كانت القيمة المذكورة عليها مطابقة تماما لتلك المحتواة فعلا في المنتوج على حد قوله. وأبرز المدير العام لشركة «رويبة» مكانة الشركة في السوق الوطنية والخارجية، حيث كانت أول شركة صناعات غذائية جزائرية يتم وسمها ISO 9002  نسخة  1994في أفريل من سنة 2000 والذي تم تجديده سنة 2008 بـ ISO 9001  لتسيير الجودة وكذا التسيير البيئي، موضحا أن التوجهات والخطوات التي تأخذها العلامة للوجود في الأسواق الأجنبية على مستوى 11 بلدا بما فيها الدول التي تتمتع بمعايير رقابة صارمة.

وفي سياق ذي صلة، دعا صحبي عثماني الحكومة إلى تسهيل الإجراءات لإنشاء مصنع لإنتاج العصائر بالشراكة والاستفادة من الامكانات المتوفرة في مجال زراعة الفواكه في إفريقيا، قائلا في هذا الشأن إن العديد من البلدان خاصة الافريقية على غرار «نيجيريا، غانا، موريتانيا»، أبدت رغبتها في ابرام عقد شراكة مع شركة «رويبة» لتشييد مصانع بها، كما تطرق ذات المتحدث إلى العراقيل التي تواجهها الشركة بخصوص تحويل الأموال من بنك الجزائر من أجل تمويل مشاريع الشركة في الخارج بالرغم من تقديم ضمانات للبنك. وأوضح ذات المتحدث، أن شركة رويبة تعد أول شركة تحصد جائزة وطنية للبيئة في ماي 2008 والجائزة الأولى للابتكار في ديسمبر، كما تعتبر الشركة أول شركة جزائرية تشرع في وضع مخطط نيل وسم ISO 26000 المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، كما تم وسم شركة رويبة HACCP ISO 22 000 المتعلق بسلامة المواد الغذائية المستعملة في صنع منتجاتها وتحصلت بكل فخر على الوسم المرموق «اشرب مهني» تحت رقابة الجمعية الوطنية للمنتجين الجزائريين للمشروبات.

بالمقابل، كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، عن وجود أزيد من 400 علامة للمشروبات والعصائر، معتبرا هذا الرقم كبير جدا وغير معقول، مشككا في نوعية وجودة الكثير منها، كما دعا حماني الحكومة إلى تنظيم سوق المشروبات والعصائر في الجزائر وتشجيع الشركات الجزائرية المتخصصة في هذا المجال إلى ولوج عالم تصدير.     

لطفي العقون

 

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