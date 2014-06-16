عقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية غدا

سيرأس وزير المالية عبد الرحمان راوية مناصفة مع نظيره الكويتي نايف فلاح مبارك الحجرف أشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية التي ستنعقد يوم الخميس المقبل بالكويت، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وتعقد أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية يومي 19 و20 فبراير على مستوى الخبراء ويوم 21 فبراير على مستوى الوزراء، يضيف المصدر، مثلما نشرته "واج".

وسيشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع البلدين وكذا عرض حصيلة تنفيذ التوصيات المدونة في المحضر المنبثق عن الدورة التاسعة التي انعقدت بالجزائر العاصمة من 27 الى 29 سبتمبر 2016، حسب ذات البيان.