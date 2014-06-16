800 طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا في ظرف شهر

بعد الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة من أجل تطوير الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو التصدير للخارج والدول المجاورة على غرار مورياتنيا أين تم نقل أو تصدير ما يقدر بـ 800 طن من المنتجات الجزائرية نحو نواكشط خلال شر جانفي المنصرم.

و حسب الاحصائيات الرسمية التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية ،فأنه تم نقل ما قيمته 800 طن من المنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الموريتانية عبر الممر الحدودي بين البلدين فضلا عن الرحلات الجوية لنقل البضائع التابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي تسهم في نقل المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا ،كما استقبلت موريتانيا شحنات أخرى من المنتجات الجزائرية عبر نفس الطريق البري مما أدى الى ارتفاع الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد ،غير أن ذلك يبقى دون التطلعات المرجوة بالنظر الى القدرات التصديرية للجزائر و إمكانيات استعاب السوق الموريتانية في انتظار الانتقال الى مرحلة أعلى بمضافة الحجم و التنويع و الدخول بالتالي الى سوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عبر موريتانيا.

وحسب المصدر ذاته، تشير تصريحات المسؤولين في كلا البلدين إلى أن إتصالات جارية من أجل بلوغ أسواق شبه المنطقة، حيث تم تنظيم لقاء أول بين متعاملين جزائريين ومسؤولين عن المستودع المالي في نهاية شهر جانفي من السنة الجارية بمقر سفارة الجزائر بنواكشط.

وفي هذا الصدد، وخلال نفس الشهر قام وفد جزائري من 38 رجال أعمال وممثلين عن شركات خاصة وعامة في موريتانيا خلال الفترة الممتدة من 26 و30 جانفي 2019، وبالمقابل ينتظر أن يقوم وفد كبير من غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بمورياتنيا بزيارة الى الجزائر السبت المقبل بدعوة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وتعتبر هذه اللقاءات امتداد لتلك التي نظمت في ماي 2017 وأكتوبر 2018 بنواكشط والتي سمحت بتوقيع عديد عقود التموين والتمثيل حيث أن التناغم بين الجانبين قد بدأ يتجسد، كنتيجة لذا المعطى الجديد في العلاقات بين البلدين فان الرحلات الثلاث الأسبوعية بين الجزائر ونواكشط والعودة التي تقوم بها الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت تحقق نسب امتلاء معتبرة وأحيانا تكون ممتلئة حسب الشركة الوطنية للنقل الجوي.

وسيلة قرباج