800 طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا في ظرف شهر

شريط الاخبار
عبد الرزاق مقري "ان فزت بالرئاسة سأعمل على الترشح لعهدة ثانية من اجل استكمال برنامجي " بن طالب يكشف أسباب مغادرته لبيت توتنهام 17 حزبا وشخصية مدعوون للمشاركة اليوم في اجتماع المعارضة حول مرشح توافقي مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري «جي اس كا» تمنح الأولوية لممتلكات الولاية استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية الجزائر تشدد على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل أجنبي لن نتراجع عن خطة «أبوس» رغم تهديدات بعض المتعاملين مؤسسة الأنسجة الصناعية تطرح مناقصة لشراء القطن بوتفليقة أعاد مواطنين إلى سكناتهم بعدما هجّرهم الإرهاب منها أزمة السكن تخرج مواطني تيزي وزو إلى الشارع إجراءات مبسطة للاستفادة من القروض واستحداث 50 ألف منصب شغل التوجه نحوالسكن الإيجاري للقضاء على مشكل السكن 7300 جزائري وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في 2018 ! السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية الدالية تؤكد على إلغاء توزيع المواد الغذائية واستبدالها بحوالات مالية تعيين تسعة سيناتورات منسقين في حملة بوتفليقة بن غبريت تستدعي النقابات لتفادي الإضراب تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمدارس تكريس لثقافة استغلال الطاقات البديلة تقاذف المسؤوليات بين الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري 3 سنوات سجنا لمهندس تجسس على «نفطال» لصالح «بزنس أعمال» الفرنسية قطاع العدالة حقق قفزة نوعية في مكافحة الفساد والعصرنة ضمن الأولويات مليارا دينار إنفاق الحكومة على نقل السلع نحو الجنوب خلال سنتين لاعبو شبيبة القبائل يتدربون على شاطئ تيقزيرت مدير بريد الجزائر يعترف بتعرض شاحنة الشركة لسطو ببومرداس حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري أزمة السكن تخرج مواطني عدة أحياء إلى الشارع تسليم ملاعب براقي تيزي وزو ووهران في 2019 "اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية رفع التجميد على 2000 منشأة بيداغوجية وإعادة تأهيل8 آلاف مؤسسة تربوية الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الخضورة ينهون تحضيراتهم لسفرية مصر وزعلاني جاهز الاستيلاء على مبلغ 05 ملايير و 700 مليون سنتيم بتيزي وزو عشرة جرائم قتل في جانفي 2019 النقلون يدعون إلى إضراب يومي 24 و 25 فيفري استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية مخابر روش السويسرية تحوز على المرتبة الأولى
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. 800 طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا في ظرف شهر

800 طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا في ظرف شهر

  20 فيفري 2019 - 13:00   قرئ 88 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
800 طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا في ظرف شهر

بعد الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة من أجل تطوير الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو التصدير للخارج والدول المجاورة على غرار مورياتنيا أين تم نقل أو تصدير ما يقدر بـ 800 طن من المنتجات الجزائرية نحو نواكشط خلال شر جانفي المنصرم.

و حسب الاحصائيات الرسمية التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية ،فأنه تم نقل ما قيمته 800 طن من المنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الموريتانية عبر الممر الحدودي بين البلدين فضلا عن الرحلات الجوية لنقل البضائع التابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي تسهم في نقل المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا ،كما استقبلت موريتانيا شحنات أخرى من المنتجات الجزائرية عبر نفس الطريق البري مما أدى الى ارتفاع الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد ،غير أن ذلك يبقى دون التطلعات المرجوة بالنظر الى القدرات التصديرية للجزائر و إمكانيات استعاب السوق الموريتانية في انتظار الانتقال الى مرحلة أعلى بمضافة الحجم و التنويع و الدخول بالتالي الى سوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عبر موريتانيا.

وحسب المصدر ذاته، تشير تصريحات المسؤولين في كلا البلدين إلى أن إتصالات جارية من أجل بلوغ أسواق شبه المنطقة، حيث تم تنظيم لقاء أول بين متعاملين جزائريين ومسؤولين عن المستودع المالي في نهاية شهر جانفي من السنة الجارية بمقر سفارة الجزائر بنواكشط.

وفي هذا الصدد، وخلال نفس الشهر قام وفد جزائري من 38 رجال أعمال وممثلين عن شركات خاصة وعامة في موريتانيا خلال الفترة الممتدة من 26 و30 جانفي 2019، وبالمقابل ينتظر أن يقوم وفد كبير من غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بمورياتنيا بزيارة الى الجزائر السبت المقبل بدعوة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وتعتبر هذه اللقاءات امتداد لتلك التي نظمت في ماي 2017 وأكتوبر 2018 بنواكشط والتي سمحت بتوقيع عديد عقود التموين والتمثيل حيث أن التناغم بين الجانبين قد بدأ يتجسد، كنتيجة لذا المعطى الجديد في العلاقات بين البلدين فان الرحلات الثلاث الأسبوعية بين الجزائر ونواكشط والعودة التي تقوم بها الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت تحقق نسب امتلاء معتبرة وأحيانا تكون ممتلئة حسب الشركة الوطنية للنقل الجوي.

وسيلة قرباج

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات