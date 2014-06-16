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بهدف رفع الإنتاج الوطني من الحليب

مجمع «جيبلي» يطلق مناقصة لإقامة شراكات لاستغلال المزارع النموذجية

  20 فيفري 2019 - 19:42   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مجمع «جيبلي» يطلق مناقصة لإقامة شراكات لاستغلال المزارع النموذجية

أطلق المجمع العمومي «جيبلي» مناقصة وطنية ودولية لإقامة شراكات في إطار استغلال المزارع النّموذجية التابعة لشركة مزارع إنتاج الحليب «صوفلي» المملوكة هي الأخرى للمجمع.

 

أعلن المجمع العمومي «جيبلي» مناقصة وطنية ودولية لإقامة شراكات في إطار استغلال المزارع النّموذجية التابعة لشركة مزارع إنتاج الحليب «صوفلي» المملوكة هي الأخرى للمجمع، حيث يهدف المجمع إلى الرفع من القدرات الإنتاجية للحليب بالجزائر بعدما بلغ الإنتاج الوطني للحليب أكثر من 52.3 مليار لتر سنة 2017 بما فيها أكثر من 58.2 مليار لتر من حليب الأبقار أي ما نسبته 73 بالمئة، فيما قدرت قيمة إنتاج فرع الحليب بـ 71.179 مليار دينار خلال نفس السنة، حسبما أفادت به وزارة الفلاحة، كاشفة أن عدد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب بلغ  971.663 رأسا وعدد النعاج هو 17.709.588 رأسا فيما قدر عدد رؤوس الماعز المنتجة للحليب بـ 2.949.646 رأسا وعدد النوق المنتجة للحليب فقد بلغ 207.884 رأسا، أما الولايات الرائدة في إنتاج الحليب خلال سنة 2017، فهي ولاية سطيف بإنتاج قدره 287.325.000  لتر تليها ولاية تيزي وزو بإنتاج قدره 178.785.000 لتر ثم ولاية سيدي بلعباس التي بلغ إنتاج الحليب بها بـ  167.178.000 لتر.

ومن أجل فتح المجال أمام المستثمرين الشباب في قطاع الفلاحة وبالخصوص إنشاء مستثمرات وتعاونيات فلاحية في مجال تربية الابقار الحلوب في إطار تقديم امتيازات جديدة للشباب المستثمر، سطرت وزارة الفلاحة مشروعا جديدا لفائدة الشباب المستثمر من خلال تمكينهم من استحداث تعاونيات فلاحية لتربية الأبقار الحلوب، بالإضافة إلى مرافقة هؤلاء الشباب المستثمرين إلى غاية آخرة مرحلة وهي مرحلة الانتاج وكذا تقديم دعم مالي لهم. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مزارع إنتاج الحليب «صوفلي» تشرف على تسيير 19 مزرعة نموذجية عبر ولايات مختلفة من القطر، وتعد هذه المزارع النموذجية والتي تحوز على إرث متنوع، يشكل أساس استثمارات الشركة في المجال الفلاحي، ويأتي هذا بعد إقرار الوزارة الوصية سنة 2016 تحويل المزارع النموذجية إلى مجمعات صناعية، على غرار المجمع العمومي «جيبلي» الذي تم تغيير اسم ونشاط مجمع «جيبلي» المتخصص في تحويل وتسويق الحليب إلى مجمع «حليب وجيبلي» ليتخصص بالإضافة إلى إنتاج الحليب في نشاط تربية الأبقار الحلوب. ويتكون المجمع الجديد من عشر وحدات إنتاج، فضلا عن أكثر من 19 مزرعة نموذجية لتربية الأبقار الحلوب، وهو ما يسمح للمجمع بالتحكم في عملية إنتاج وجمع الحليب الطازج وتوزيعه على الملبنات التابعة للمجمع، ويحصي المجمع حاليا 16 ملبنة على المستوى الوطني وتنتج ما بين 50 و60 في المائة من احتياجات السوق من الحليب المبستر المعبأ في الأكياس والمسوق بسعر 25 دينار للتر. ويذكر أن فاتورة الواردات الجزائرية من مسحوق الحليب ومشتقاته في العامين الماضيين تجاوزت 1 مليار دولار سنوياً.

ب. ح

 

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