وجّهت لمشاريع الصناعات التحويلية والخدمات الإنتاجية

القروض الموجهة للاستثمار بلغت 10.102 مليار دينار في 2018

أكد محافظ بنك الجزائر أن القروض الموجهة للاستثمار بلغت 10.102 مليار دينار سنة 2018 ، وقال لوكال في تصريح له إن «القروض الموجهة للاستثمار بلغت 10.102 مليار دينار سنة2018.

قال محمد لوكال إنه في المستقبل يجب أن توجه القروض بنسبة أكبر إلى المشاريع في الصناعات التحويلية والخدمات الإنتاجية التي تحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مضافة واضحة»

واعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية أن عصرنة القطاع المصرفي باتت تشكل معيارا حاسما للإصلاحات للدفع بمسار تنويع الاقتصاد نحو مزيد من النمو . من جهته؛ توقع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن تصل قيمة مدخرات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خارج البنوك إلى ثلث الكتلة النقدية المتداولة وهو ما يتراوح بين 1500 إلى2000 مليار دينار جزائري.

وأكد الوزير راوية أن الفارق طفيف بين القطاعين العام والخاص من حيث الاستفادة من مجموع التحويلات البنكية وجاء في تصريح له عبر القناة الأولى أن «القطاع الاقتصادي العام المرافق فقط من قبل البنوك العمومية استفاد من تمويل 4311 مليار دينارما يمثل 55 بالمائة من قيمة القروض التي تقدمها تلك البنوك أن التمويل الموجه إلى القطاع الاقتصادي الخاص من قبل البنوك المحلية ومنها بصفة اهم البنوك الخاصة بلغ نهاية 2017 ما قيمته 4566 مليار دينار «.

ياسمين .ب