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«برندت الجزائر» تطلق رسميا فرعا خاصا بالهواتف الذكية

  20 فيفري 2019 - 19:44   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«برندت الجزائر» تطلق رسميا فرعا خاصا بالهواتف الذكية

أعلنت «برندت الجزائر» الرائدة في سوق الأجهزة الكهرو منزلية عن استثمارها في مجال صناعة الهواتف النقالة بالجزائر، حيث اختارت الشركة في الانطلاق ينوعين من الهواتف BStar وBStar+، وهذا دائمة الالتزام بتلبية طلبات المستهلك الجزائري.

يتمتع الهاتفان المتوفران في السوق بجودة وسعر مغري، كما تم تجهيزهما بالتكنولوجيات الأساسية والتصميم الدقيق من أجل إغراء المستخدمين الراغبين في نمط جديد لحياتهم، ويتوفر الهاتفان -حسب بيان الشركة تحوز «المحور اليومي» على نسخة منه- بثلاثة ألوان هي الأسود، الأزرق والذهبي، ويجمع هاتفي BStar وBStar+ بين الأناقة وسهولة الاستعمال لمنافسة هواتف من الفئات العليا، كما يتميزان بمكبر صوت، من شأنه أن يتيح لمستخدميه بتجربة صوتية نابضة خاصة بفضل معالجه رباعي Quad Core 1.3 جيغا هرتز، فيما يملك كلا الهاتفين كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وأخرى خلفية بـ 8 ميغابكسل. ويعتبر +BStar نموذجًا محسّنًا، بشاشة أكبر حجما 5.45 بوصة عالية الدقة» 18:9» وذاكرة داخلية بـ 2 جيغا بايت إضافة إلى طاقة تخزين تبلغ 16 جيغا بايت بنظام التشغيل اندرويد أوريو 8.1. فيما يتعلق بالطاقة، يملك الهاتف بطارية 3300 mAh، والتي تتحمل مدة 200 ساعة في حالة سكون أو 15 ساعة من الاستخدام المكثف. القيمة المضافة للجهاز هو قارئ بصمات لتأمين بيانات الهاتف، كما تم تزويد BStar بشاشة 18:9، مما يتيح قبضة يد مريحة وتجربة مثالية، ويتمتع الهاتف -حسب البيان ذاته-بالعديد من التطبيقات المفيدة التي من شأنها تحسين سهولة الاستخدام، فيما يتوفر على بطارية بسعة 2000 mAh تقدم للمستخدمين الاستقلالية الكافية من الاستعمال.

لطفي.ع

 

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