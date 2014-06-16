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بعد بلوغه 71.44 دولارا للبرميل عام 2018

متوسط سعر النفط الجزائري يتراجع إلى 59.27 دولارا في جانفي

  20 فيفري 2019 - 19:46   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
متوسط سعر النفط الجزائري يتراجع إلى 59.27 دولارا في جانفي

كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» عن تراجع متوسط سعر النفط الجزائري «صحاري بلند»، حيث بلغ 59.27 دولارا للبرميل، في وقت كان فيه متوسط السعر يبلغ 71.44 دولارا للبرميل برسم عام 2018.

 

استنادا الى نفس التقرير، فإن سعر البرميل بلغ 56.41 دولارا للبرميل في ديسمبر مقابل 59.27 دولار في جانفي بارتفاع شهري قدر بـ 2.86 دولارا ونسبة 5.1 في المائة، إلا أن المعدل العام السنوي انخفض فاقدا 12.17 دولار، عاكسا التقلبات الكبيرة التي يعرفها سوق النفط وانعكاساته السلبية.

في السياق ذاته، أبان التقرير عن بلوغ متوسط سعر سلة أوبك 58.74 دولارا للبرميل، بينما بلغ أعلى معدل بـ 60.51 دولارا للبرميل لمؤشر النفط النيجيري «بوني لايت» فيما استقر السعر المرجعي لبرنت بحر الشمال في مستوى 59.37 دولارا للبرميل، وهو مستوى أعلى من معدل سعر النفط الجزائري الذي عادة ما يكون أعلى من البرنت بفضل مزاياه كنفط خفيف ضعيف في نسبة الكبريت.

على صعيد آخر، كشفت المنظمة عن انخفاض في مستوى إنتاج النفط الجزائري التي بلغت 1,041 مليون برميل يوميا في جانفي مقابل 1.050 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

من جانب آخر، أشار تقرير أوبك الى أن سقف انتاج المنظمة قدر في جانفي بـ 30,806 مليون برميل يوميا مقابل 31,603 مليون برميل يوميا شهر ديسمبر بتراجع فاق مليون برميل يوميا، وقد عرف الانتاج السعودي انخفاضا في جانفي، حيث قدر بـ 10,213 مليون برميل يوميا مقابل 10,562 مليون برميل يوميا في ديسمبر، فيما انخفض مستوى انتاج أبران بصورة طفيفة، اذ استقر في حدود 2,754 مليون برميل يوميا في جانفي مقابل 2,758 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

فيما يتعلق بتوقعات تطور الطلب العالمي على النفط، أشار التقرير أنه في عام 2018، تم تعديل تقديرات النمو العالمي في الطلب على النفط بانخفاض طفيف بلغ 0.03 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، وجاء ذلك نتيجة تباطؤ النمو مقارنة مع ما كان متوقعا بالنسبة للطلب الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقدر مجموع نمو الطلب على النفط في 2018 بـ 1.47 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط 98.78 مليون برميل يوميا، أما بالنسبة لسنة 2019، فإن التوقعات تفيد بزيادة الطلب في حدود 1.24 مليون برميل يوميا منخفضة بمعدل 0.05 مليون برميل يوميا ليصل الطلب حدود 100 مليون برميل يوميا، مع تباطؤ النمو على مستوى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أمريكا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

أما بالنسبة لعرض الدول خارج أوبك فان مستوى الانتاج لعام 2018 بلغ 62.17 مليون برميل يوميا، فيما يتوقع بلوغ الانتاج السنة الحالية 64.34 مليون برميل يوميا.

ق.ا

 

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