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نصيرة حداد تشدد على محاربة البيروقراطية وبعض الذهنيات:

«400 سيدة أعمال أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات»

  20 فيفري 2019 - 19:46   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«400 سيدة أعمال أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات»

كشفت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، نصيرة حداد، عن بلوغ عدد النساء الأعضاء في منتدى المؤسسات، 400 امرأة أعمال، فيما لم يتجاوز عددهن 20 امرأة عام 2014، مشيرة إلى أن 7 الاف مؤسسة اقتصادية منضوية تحت لواء المنتدى.

أكدت، نصيرة حداد أن 7 آلاف مؤسسة اقتصادية منضوية تحت لواء المنتدى، مشيرة الى ارتفاع عدد النساء في مجال تسيير المؤسسات إلى 400 امرأة، فيما لم يتجاوز عددهن الـ 20 سنة 2014، لتصرح في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الأولى، أمس قائلة «إن منتدى رؤساء المؤسسات يسعى لدخول مرحلة جديدة تفرضها تحديات الساحة الاقتصادية رافعا رهان التنمية المحلية وتحسين مناخ الاعمال.» كما يتطلع حسب المتحدثة إلى إنجاز مدارس عليا في «المانجمنت» وتجسيد برامج مع الاتحاد الأوروبي وقطاعات وزارية لتثمين الكفاءات. من جهة أخرى، شددت المعنية على محاربة البيروقراطية وبعض الذهنيات التي لازالت تقف عائقا أمام تطبيق السياسات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال الاستثمار إلى جانب نقص التخطيط على المستوى المحلي وهي عوامل تكبح عجلة نمو القطاع الاقتصادي، مقترحة في في هذا الإطار تحرير المبادرات على كل المستويات وتوسيع صلاحيات الولاة وتكريس لامركزية القرار بما يخدم التنمية المحلية. وسبق وأن كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، عبر صفحته الرسمية في «فايسبوك»عن امتلاك رجال الأعمال بالمنتدى لمبلغ ضخم كرقم أعمال لأكبر تنظيم للباترونا وأرباب العمل في الجزائر يقدر بـ 475 ألف مليار سنتيم، وهو ما يعادل 40 مليار دولار، مشيرا في الوقت ذاته، أن 400 ألف جزائري يشتغلون في 7 الاف مؤسسة يمتلكها 4 الاف رجل أعمال هم أعضاء بـ «أفسيو» الذي وصفه بالتنظيم الأكبر على الإطلاق.

وسيلة قرباج

 

 

 

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