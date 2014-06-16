ربراب منتظر بعد غد بتيزي وزو

يحل، بعد غدا الاحد رئيس مجمع "سفيتال" إسعد ربراب بولاية تيزي وزو في إطار السياسة المنتهجة من طرف المجمع لخلق مناصب الشغل والثروات وتشجيع الشباب الجزائري والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة التي تعاني . وذلك حسبما ورد في بيان رئيس المدير العام للمجمع اسعد براب.. حيث أفادا قائلا "راغب في المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة التي تعاني من قلة الاستثمارات، سيقوم اسعد ربراب بزيارة المنطقة الصناعية صوامع، مرفقا بالمسؤولين المنتخبين والمحليين وذلك لدراسة الامكاتيات التي تتوفر عليها المنطقة لخلق فرص العمل لشبابها من خلال استثمارات المجمع". وهي المنطقة التي من المنتظر أن تحتضن أكبر مصنع مجمع لإنتاج نوافذ وأبواب الألمنيوم من نوع "أوكسو" وهو المصنع الذي يعد الثاني على المستوى الوطني بعد الأول المدشن بولاية برج بوعريرج مباشرة بعدما قام الملياردير الجزائري اسعد ربراب وفي 2013 بشراء المصنع الفرنسي "أوكسو" ذو خبرة أكثر من 90 سنة في تصنيع النوافذ والأبواب ذات نظام عزل حراري عال. كما يضمن الشق من الزيارة العملية التي يقودها رجل العمال الجزائري ربراب إلى ولاية تيزي وزو، التنقل إلى منطقة وادي عيسي لزيارة الموقع المخصص لاحتضان مركز التكوين لشبيبة القبائل ، رفقة رئيس الفريق شريف ملال مع مسؤولين أخرين. إذ يعد هذا المركز الأول من نوعه في الجزائر، وسيكون حسب البيان ذاته، حاضنة لكل مواهب منطقة القبائل وسيكون هدفه هو اكتشاف، تكوين، تحضير شبان لاعبي كرة القدم لمنافسات ذات المستوى العالي

أغيلاس، ب