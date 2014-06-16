معدل التضخم بلغ 4.2 بالمائة خلال جانفي 2019

كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أن تطور الأسعار لدى الإستهلاك بلغ 4.2 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية جانفي 2019 .

ويعتبر تطور الأسعار لدى الإستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جانفي 2019 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم إحتسابه

خلال الأشهر الـ12 إبتداء من فيفري2018 إلى غاية شهر جانفي2019 مقارنة بالفترة الممتدة من فيفري 2017 إلى غاية جانفي 2018.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الإستهلاك في جانفي 2019

الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الإستهلاك في جانفي 2019 مقارنة بشهر ديسمبر 2018 فقد بلغ 0.4 بالمئة.

وحسب المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات،عرفت أسعار السلع الغذائية إرتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة في جانفي 2019 مقارنة بشهر ديسمبر 2018.