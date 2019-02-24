﻿وفرة العرض وقلة الطلب تتسببان في التراجع

بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد

الجزائريون يستهلكون ما قيمته 8 كليوغرام من «الدجاج « سنويا

عادت بورصة اللحوم البيضاء للانهيار من جديد خلال هذه الأيام في السوق الوطنية، أين تراوح الكيوغرام الواحد من «الدجاج» بين 240 و250 دينار أي بتراجع قدر بـ 50 دينار، في الوقت الذي كانت تعرف فيه منذ قرابة ثلاثة أشهر إرتفاع وصل إلى 350 دينار، بالمقابل ارجع المهتمون بشأن الأسواق هذا الارتفاع إلى وفرة العرض وقلة الطلب، في حين يقدر معدل استهلاك الجزائريين 8 كليوغرام للفرد الواحد سنويا، فيما قدر الإنتاج المحلى بـ 300 ألف طن سنويا.

أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح لـ «المحور اليومي»، أمس، التراجع الذي تشهده بورصة اللحوم البيضاء في السوق المحلية مند أسبوعين، بالدرجة الأولى إلى وفرة العرض وقلة الطلب خلال هذه الفترة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المربين عملوا مع مطلع العام الجديد على تربية «الكتاكيت» وهو ما ساهم في توفير العرض وجعل الأسعار تنهار الى 240 و250 دينار للكيلوغرام الواحد أي بتراجع يقدر بـ 50 دينار، في الوقت الذي شهدت خلال الأشهر الثلاث المنصرمة ارتفاعا كبيرا وصل إلى حد 350 دينار في السوق المحلية.

وتابع، الحاج الطاهر بولنوار، أن معدل استهلاك الجزائريين يقدر بـ 8 كليوغرام للفرد الواحد سنويا، مشيرا إلى ّأن الإنتاج الوطني للحوم البيضاء يقدر بـ 300 ألف طن سنويا، معتبرا هذه القيمة غير كافية مع الطلب المتزايد على اللحوم خلال المناسبات الدينية والوطنية أين يفوق 350 طن سنويا.

فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي للجزائر من اللحوم البيضاء، أكد أن الجزائر ستعرف خلال السنتين القادمتين إكتفاء ذاتيا في انتاج اللحوم البيضاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإنتاج المحلى يغطي حاجيات السوق الوطنية بنسبة 80 بالمائة.

بخصوص العراقيل التي يعاني منها مربو الداوجن، أكد المسؤول الأول عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، غلاء الكتاكيت التي تباع بأسعار جنونية تصل إلى ما بين 12 و13 دينارا بهامش ربح يقدر بـ 250 بالمائة يستفيد منه منتجو الكتاكيت، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتكار البارونات لسوق الكتكوت، مما أزم الوضع بشكل كبير إضافة إلى منع استيراد البيض المخصب، ومنع استيراد الدجاجة الأم إلا عن طريق متعامل واحد، وبأسعار مرتفعة جدا، رغم أن لجوء الحكومة إلى استيراد هذا النوع من البيض كان الحل الأمثل للخروج من الأزمة إضافة الى الغذاء.

وسبق وأن رافع منتجو ومربو الدواجن جملة من المطالب للحكومة من أجل حلها في ظل الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع مند سنوات، حيث شرع هؤلاء في العزوف عن انتاج الدواجن للأزيد من 3 أشهر، مهددين باستمرار المقاطعة في حال عدم تلبية مطالبهم، وهو الأمر الذي ساهم في رفع معدل الأسعار ما إنعكس بالسلب على سوق اللحوم البيضاء.