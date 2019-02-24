شريط الاخبار
بوتفليقة يعرض دواعي الاستمرارية لتدارك الإخفاقات مصالح الأمن تفرق مظاهرة حركة «مواطنة» وسط العاصمة استقالة بالقناة الثالثة وإقالة مدير أخبار التلفزيون وصحفيو الإذاعة يحتجون «دروس التربية الإسلامية للطور الثانوي مرجع لأفكار التكفير والإقصاء» بن مسعود يبرز مدى تطور قطاع السياحة بالجزائر «نفطال» تفاوض أجانب لانتاج ملحقات قارورات غاز للسيارات بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد الدالية تدعو إلى مجابهة المفاهيم الخاطئة لتبرير العنف ضد المرأة «لامنيا»: «طلبة جامعيون مهددون بالتصفية داخل الحرم الجامعي» حجار يؤكد رفع عدد طلبة المدارس العليا مستقبلا تكتل النقابات المستقلة يشلّ المدارس لمدة يومين حمدي يرافع من أجل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية «نسيب للسياحة» يعزز التعاون مع مصر ودول إفريقية للترويج للسياحة الجزائرية البرلمان يصادق على قانون النشاطات الفضائية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني سلال يطمئن الجزائريين: «الأيام القليلة المقبلة ستكون هادئة» حركة تصحيحية للإطاحة بالأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء النواب يصادقون على مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الشرطة تحبط محاولة تهريب34 ألف أورو دخول قانون رفع سن الاستفادة من «CNAC» إلى 55 سنة حيز الخدمة متسولة تتسبب في موت ابنتها وتترك جثتها تتعفن بمرقد بالعاصمة هناك محاولة سوداوية للرجوع بنا إلى الوراء توقيف أمين عام بلدية حيزر بسبب تزوير توقيعات استمارات انتخابية تخوّف عند العمال..تأييد من الديمقراطيين، الأفلان يقزّم وصمت في الأرندي هبات تضامنية وحملات تنظيف واسعة بعد المسيرات السلمية أطبـــــاء ضحيـــــة اعتـــــداءات داخــــل عياداتهــــم الخاصـــة بدافـــع السرقــــة والانتقـــام مصالح الأمن تبقي على ترتيباتها بالعاصمة تحسبا لاحتجاجات «مواطنة» زوخ يؤكد أن القصور والأماكن التاريخية والدويرات تدخل ضمن عملية الترميم ألمانيا ترحل 678 «حراق» جزائري من أراضيها سنة 2018 سيل بشري يستقبل رشيد نكاز بالعاصمة مليكة دومران تحيي أربعينية مشوارها الموسيقي يوم 6 أفريل الفاف تؤجل مباريات كرة القدم حفاظا على استقرار الجزائر محاكمة متهم استهدف مقر أمن عين البنيان والمرادية بالعاصمة مسيرات واحتجاجات بالعاصمة وعدد من الولايات للمطالبة بالتغيير السياسي القضاء على الإرهابي «يحيى أبو الهمام» في مالي الأئمة يدعون إلى المحافظة على السلم والاستقرار ويحذّرون من الانزلاق رئيس لجنة كشف المنشطات يؤكد تناوله لـ "الكوكايين" برلماني سابق سرّب معلومات تتعلق بالدولة لصالح جهات أجنبية مسابقة ثانية لترقية أزيد من 09 آلاف أستاذ إلى رتبتي رئيسي ومكون "ورود التراث الأدبي الجزائري في الكتب المدرسة ليس مجرد كلام"
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد

﻿وفرة العرض وقلة الطلب تتسببان في التراجع

بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد

  24 فيفري 2019 - 19:22   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد

 الجزائريون يستهلكون ما قيمته 8 كليوغرام من «الدجاج « سنويا

عادت بورصة اللحوم البيضاء للانهيار من جديد خلال هذه الأيام في السوق الوطنية، أين تراوح الكيوغرام الواحد من «الدجاج» بين 240 و250 دينار أي بتراجع قدر بـ 50 دينار، في الوقت الذي كانت تعرف فيه منذ قرابة ثلاثة أشهر إرتفاع وصل إلى 350 دينار، بالمقابل ارجع المهتمون بشأن الأسواق هذا الارتفاع إلى وفرة العرض وقلة الطلب، في حين يقدر معدل استهلاك الجزائريين 8 كليوغرام للفرد الواحد سنويا، فيما قدر الإنتاج المحلى بـ 300 ألف طن سنويا.

 

أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح لـ «المحور اليومي»، أمس،  التراجع الذي تشهده بورصة اللحوم البيضاء في السوق المحلية مند أسبوعين، بالدرجة الأولى إلى وفرة العرض وقلة الطلب خلال هذه الفترة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المربين عملوا مع مطلع العام الجديد على تربية «الكتاكيت» وهو ما ساهم في توفير العرض وجعل الأسعار تنهار الى 240 و250 دينار للكيلوغرام الواحد أي بتراجع يقدر بـ 50 دينار، في الوقت الذي شهدت خلال الأشهر الثلاث المنصرمة ارتفاعا كبيرا وصل إلى حد 350 دينار في السوق المحلية.

وتابع، الحاج الطاهر بولنوار، أن معدل استهلاك الجزائريين يقدر بـ 8 كليوغرام للفرد الواحد سنويا، مشيرا إلى ّأن الإنتاج الوطني للحوم البيضاء يقدر بـ 300 ألف طن سنويا، معتبرا هذه القيمة غير كافية مع الطلب المتزايد على اللحوم خلال المناسبات الدينية والوطنية أين يفوق 350 طن سنويا.

فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي للجزائر من اللحوم البيضاء، أكد أن الجزائر ستعرف خلال السنتين القادمتين إكتفاء ذاتيا في انتاج اللحوم البيضاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإنتاج المحلى يغطي حاجيات السوق الوطنية بنسبة 80 بالمائة.

بخصوص العراقيل التي يعاني منها مربو الداوجن، أكد المسؤول الأول عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، غلاء الكتاكيت التي تباع بأسعار جنونية تصل إلى ما بين 12 و13 دينارا بهامش ربح يقدر بـ 250 بالمائة يستفيد منه منتجو الكتاكيت، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتكار البارونات لسوق الكتكوت، مما أزم الوضع بشكل كبير إضافة إلى منع استيراد البيض المخصب، ومنع استيراد الدجاجة الأم إلا عن طريق متعامل واحد، وبأسعار مرتفعة جدا، رغم أن لجوء الحكومة إلى استيراد هذا النوع من البيض كان الحل الأمثل للخروج من الأزمة إضافة الى الغذاء. 

وسبق وأن رافع منتجو ومربو الدواجن جملة من المطالب للحكومة من أجل حلها في ظل الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع مند سنوات، حيث شرع هؤلاء في العزوف عن انتاج الدواجن للأزيد من 3 أشهر، مهددين باستمرار المقاطعة في حال عدم تلبية مطالبهم، وهو الأمر الذي ساهم في رفع معدل الأسعار ما إنعكس بالسلب على سوق اللحوم البيضاء.

وسيلة قرباج

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات