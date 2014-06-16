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خلال مشاركته في الطبعة الرابعة عشر لمهرجان «الآيير» بالنيجر

بن مسعود يبرز مدى تطور قطاع السياحة بالجزائر

  24 فيفري 2019 - 19:26   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بن مسعود يبرز مدى تطور قطاع السياحة بالجزائر

 أبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، الإنجازات الكبرى المحقّقة في قطاعه سيما في مجال الاستثمار والتي مكنت من الارتقاء بالحظيرة الفندقية الوطنية بنسبة 300 بالمائة، مشيرا إلى جاذبية الوجهة الجزائرية التي باتت محل اهتمام على المستوى الدولي.

 

تنقل بن مسعود إلى منطقة إفروان شمال النيجر برفقة وفد جزائري، يضم سفير الجزائر بجمهورية النيجر وولاة ولايتي إيليزي وتمنراست ونواب من المجلس الشعبي الوطني ومجموعة من المنتخبين وذلك من أجل المشاركة في فعاليات الطبعة الرابعة عشر لمهرجان «الآيير» تحت شعار ‘’ السياحة والأمن « بمنطقة إفروان التابعة لمقاطعة أغاديس بالنيجر.

وقام الوزير خلال الزيارة التي دامت ثلاثة أيام إلى منطقة إفروان بالعديد من اللقاءات والنشاطات، أبرزها حضور مراسيم افتتاح المهرجان في طبعته الرابعة عشر بمعية الوزير الأول لجمهورية النيجر ورئيس المجلس الوطني وكافة أعضاء الحكومة النيجيرية الحاضرين، بالإَضافة إلى ممثلي مختلف الدّول المدعوة وممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والفاعلين في ميدان السياحة والصناعة التقليدية.

وأكدّ الوزير خلال المداخلة التي ألقاها الوزير أمام الحاضرين، على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر إلى توطيد وتعزيز علاقات التعاون مع جمهورية النيجر ودول السّاحل، كما نوّه بالدور الكبير الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تدعيم مبادرات السلام بمنطقة السّاحل والقارّة الإفريقيّة حيث أشاد باعتماد منظمة الأمم المتحدة ليوم 16 ماي من كل سنة كيوم عالمي للعيش معا بسلام بمبادرة من الجزائر وهذا اعترافا للمجتمع الدولي بجهود رئيس الجمهورية في إرساء ثقافة السّلم والمصالحة. وأشار بن مسعود لمختلف برامج الإنعاش الاقتصادي التي قامت بها الجزائر والتي مكّنت من تحقيق إنجازات كبرى في مختلف المجالات، والتي كان لها الأثر الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما ذكّر الوزير بأهمية هذه الإنجازات وأثرها المباشر على تطوير التعاون والتبادل على الصعيد الإقليمي، مشيرا على سبيل المثال بطريق الوحدة الإفريقية ، الطريق السيار شرق غرب ، مطار الجزائر الدولي ومشروع ميناء الوسط الجديد وشبكة الربط بالألياف البصرية، مذكرا بأن الجزائر حققت معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة قبل آجالها المحددة.

في قطاع السياحة، ثمن الوزير الإنجازات الكبرى المحقّقة في القطاع سيما في مجال الاستثمار والتي مكنت من الارتقاء بالحظيرة الفندقية الوطنية بنسبة 300 بالمائة، مشيرا إلى جاذبية الوجهة الجزائرية التي باتت محل اهتمام على المستوى الدولي.

وحظي الوزير لدى وصوله إلى المهرجان بترحاب شعبي كبير وذلك تقديرا وعرفانا بكل ما تقدمه الجزائر في خدمة التنمية بالمنطقة، هذا وكان في إستقباله الوزير الأول النيجيري، بريجي رافيني وكذا رئيس المجلس الوطني ووزير السياحة والصناعة التقليدية أحمت بوتو، ومختلف أعضاء الحكومة والأعيان حيث كانت لمعالي الوزير لقاءات ونشاطات مكثفة مع السلطات العليا لجمهورية النيجر.

لطفي ع

 

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