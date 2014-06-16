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توقعات بارتفاع الإنتاج ليتجاوز 3 مليون وحدة

«نفطال» تفاوض أجانب لانتاج ملحقات قارورات غاز للسيارات

  24 فيفري 2019 - 19:36   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«نفطال» تفاوض أجانب لانتاج ملحقات قارورات غاز للسيارات

كشف مدير وحدة الولائية لصناعة قارورات الغاز التابعة لمؤسسة التسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال» جمال العودي عن حدوث مفاوضات بين شركة «نفطال» ومتعامل أجنبي، لإنتاج ملحقات قارورات الغاز المميع للسيارات بمعسكر.

 

أوضح العودي، على هامش زيارة والي معسكر حميد بعيش للوحدة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه تم تخصيص أربع هكتار من المساحة الإجمالية للوحدة البالغة 10 هكتارات، لاحتضان المشروع الجديد الذي سيسمح بإنتاج ملحقات قارورات غاز السيارات محليا والتعاقد مع منتجي السيارات المحليين لتركيب قارورات الغاز وملحقاتها بسياراتهم قبل تسليمها للزبائن.

في السياق ذاته، أشار المسؤول أن مشروع عصرنة وسائل إنتاج الوحدة الذي انطلق سنة 2011 بعد إلحاقها بمؤسسة نفطال بغلاف مالي بقيمة 750 مليون دينار، سمح برفع إنتاج الوحدة من قارورات غاز البوتان وقارورات الغاز المميع للسيارات وخزانات غاز البروبان وأجهزة إطفاء الحرائق من 2 مليون و396 ألف وحدة سنة 2017 إلى 2 مليون و826 ألف وحدة العام الماضي.

يتوقع ذات المصدر، ارتفاع الإنتاج بشكل كبير خلال السنة الجارية ليصل إلى 3 مليون و816 ألف وحدة ثم 4 مليون و850 ألف وحدة في سنة 2020 ليصل سنة 2023 تاريخ بلوغ الإنتاج الأقصى إلى 6 مليون و770 ألف وحدة.

عبد الله بن مهل

 

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