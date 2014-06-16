بارتفاع قدر ب 15.8 مليون مشترك ....عدد زبائن جازي يواصل نموه في الربع الأخير من عام 2018

واصلت شركة جازي الرائدة في تقنيات الاتصالات الرقمية وتيرة النمو في قاعدة زبائنها في الربع الأخير من عام 2018، ليصل عدد الزبائن في 31 ديسمبر 2018 إلى 15.8 مليون مشترك، مما يؤكد انتعاش الشركة في سوق تنافسية للغاية.

سجلت الشركة للربع الرابع على التوالي، نمواً في عدد زبائنها، حيث بدأ التحسن في بداية عام 2018 واستمر في التصاعد طوال السنة ليستقر عند نسبة 1.3 بالمائة في الربع الرابع من العام، حيث بلغت الزيادة بنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2017 ليصل عدد الزبائن الى 15.8 مليون مشترك في 31 ديسمبر 2018.

وقد تم تحقيق هذا التطور من خلال استراتيجية نشاط استباقية تركز على خدمات الإنترنت والصوت لتلبية توقعات المشتركين وكذلك سياسة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والشبكة مما سمح للمتعامل بتحقيق المزيد من الأداء الجيد، حسب ما اوضحه بيان الشركة تحوز "المحور اليومي" على نسخة منه.

وأضاف ذات المصدر، أن شركة "جازي" سجلت إيرادات بلغت 24.1 مليار دينار في الربع الرابع بانخفاض 1.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، فيما بلغ إجمالي الدخل السنوي 94.8 مليار دينار مع تسجيل انخفاض بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع عام 2017، وهو الوضع الذي تسبب فيه الانكماش الذي تعرفه سوق النقال في الجزائر.

وفي سياق ذي صلة، نمت إيرادات الانترنت بنسبة 67.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وذلك بفضل تزايد استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول 2.2 جيغا بايت للمستخدم، مما يمثل زيادة بأكثر من 300 بالمائة مع زيادة 28.3 بالمائة في عدد المشتركين في خدمة الانترنت.

بالمقابل، انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وإطفاء الدين وكذلك هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب واطفاء الدين بنسبة 10 في المائة و1.7 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإيرادات والضغط القوي على الأسعار.

من جهة أخرى، بلغت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب وإطفاء الدين في الربع الرابع الى 11 مليار دينار، وهو أعلى مستوى وصلت إليه في عام 2018، أي بارتفاع 4.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. أما هامش الربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وإطفاء الدين الذي استقر عند 45.7 بالمائة فقد كسب 2.9 نقطة مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.

وفي الربع الرابع من عام 2018، بلغت استثمارات الشركة 5.8 مليار دينار أي بزيادة قدرها 46.6 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2017، وفي عام 2018، قامت جازي باستثمار إجمالي قدره 12.6 مليار دينار مما يؤكد تصميمها على بناء أكبر شبكة للجيل الرابع والمساهمة كشركة اقتصادية عمومية في تطوير الإنترنت عبر الهاتف النقال في الجزائر.

كما غطت خدمات جازي لشبكة الجيل الرابع في نهاية الربع الرابع من العام الفارط 28 ولاية وأكثر من 26.6 بالمائة من السكان، في حين أن شبكة الجيل الثالث تغطي 48 ولاية وأكثر من 76.9 بالمائة من السكان.

لطفي العقون